De eerste ervaringen met de Apple Watch Ultra staan online. In deze round-up lees je wat er gezegd en geschreven is in de reviews van de nieuwe Apple Watch Ultra.

Hands-on video’s en ervaringen

Vlak voor de release van een nieuw Apple-product publiceren de internationale media hun hands-on ervaringen en reviews van het nieuwe product. Dat zagen we vorige week met de round-up van de iPhone 14 Pro hands-ons en deze week is het de beurt aan de Apple Watch Ultra. Dit model is vanaf aanstaande vrijdag in de winkels te koop en worden de eerste pre-orders bij de mensen thuis bezorgd. In de eerste uitgebreide hands-on ervaringen van de Apple Watch Ultra delen reviewers hun ervaringen, zowel in geschreven tekst als in video. Wij hebben de belangrijkste voor je op een rij gezet.



Prijzen Apple Watch Ultra

The Verge heeft Apple Watch Ultra getest

The Verge valt met de deur in huis: de Apple Watch Ultra is groot, een beetje lomp en heeft functies die de gemiddelde gebruiker niet nodig heeft. De grootste nadelen zijn volgens The Verge dat het formaat voor mensen met kleinere polsen te groot is en dat functies zoals een offline navigatie en turn-by-turn navigatie voor een model als deze ontbreekt. De reviewer geeft aan niet van grote smartwatches te houden, maar er zijn een paar uitzonderingen die toch compact aanvoelen. De Apple Watch Ultra hoort daar volgens haar ook bij. De foto’s doen de Apple Watch Ultra geen recht, omdat hij er in het echt toch wat kleiner uit ziet. De betere waterbestendigheid opent deuren, al maakt dat van de Apple Watch Ultra niet het ultieme watersporthorloge.

CNET gaat hands-on

CNET prijst de nieuwe instelbare actieknop op de Apple Watch Ultra. Ze noemen het de beste hardwareverbetering in dit nieuwe model. Je kunt er meteen een stopwatch mee starten, de zaklamp openen of meteen je favoriete workout starten. Het maakt het gebruik van de Apple Watch net wat prettiger. Je hoeft bijvoorbeeld geen complicatie meer in te stellen om dergelijke acties snel uit te voeren. Een knop is simpelweg makkelijker in te drukken dan een tik op een touchscreen, zeker als je buiten en onderweg bent. Verder zegt CNET dat de Apple Watch Ultra vooral bedoeld is voor marathons, flinke wandelingen, duiken en alledaagse workouts. Je hoeft volgens de reviewer niet per se duursporter te zijn om de Apple Watch Ultra te gebruiken. Helaas missen ze wel een functie waarbij je Apple Watch je helpt bij het herstel na een zware workout.

Review Apple Watch Ultra van CNBC

Met een prijskaartje van $799,- (en €999,- in Nederland) is de Apple Watch Ultra behoorlijk aan de prijs. Volgens CNBC is dit model dan ook wat overbodig voor de doorsnee gebruikers en trekt het vooral atleten aan. Zij focussen ook op de draagbaarheid en de Apple Watch Ultra in gebruik. Ze vinden het ontwerp niet ontworpen met vrouwen in het achterhoofd, omdat het volgens de reviewer veel te groot is. Ook vindt ze het model te lomp voor het bijhouden van je slaap, hoewel de accuduur daar juist wel geschikt voor is. Waar ze wel enthousiast over is, is de luidere speakers. Hoewel deze vooral bedoeld zijn als je in de buitenlucht bent (en bijvoorbeeld een sirene af wil laten gaan), heeft het ook zijn nut bewezen in meer alledaags gebruik zoals telefoongesprekken.

Video’s van iJustine, MKBHD, Bright en meer

Er zijn nog veel meer videoreviews online verschenen, waaronder van de bekende Apple YouTubers zoals iJustine en MKBHD.