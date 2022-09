De Apple Watch Series 8 is het nieuwste model in de line-up, maar ook de Apple Watch Series 7 is nog een interessante keuze als je op zoek bent naar een nieuwe Apple Watch. Bovendien is dit model een stukje goedkoper. Maar welke functies ontbreken als je voor de Apple Watch Series 7 kiest in plaats van de Apple Watch Series 8?

Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Series 7

Met de Apple Watch Series 8 heeft Apple weer een stap gezet in het verbeteren van het horloge, al is de stap dit jaar ten opzichte van de voorganger wel erg klein. Maar hoe klein is het verschil nu echt? Kun je beter eieren voor je geld kiezen en de goedkopere Apple Watch Series 7 kopen of toch beter voor de allernieuwste Apple Watch Series 8 gaan? We zetten de verschillen tussen de Apple Watch Series 8 en Apple Watch Series 7 voor je op een rij.

Verschillen Apple Watch Series 8 en Series 7

Apple heeft maar op een paar kleine punten wat wijzigingen aangebracht bij de Apple Watch Series 8 ten opzichte van de Apple Watch Series 7. De verschillen zullen voor de meeste gebruikers daarom klein zijn:

#1 Crashdetectie: kan levens redden

Eén van de twee nieuwe functies in de Apple Watch Series 8, is de nieuwe crashdetectie. Deze functie detecteert een auto-ongeluk en kan voor jou automatisch de hulpdiensten bellen. De crashdetectie is mogelijk dankzij de verbeterde gyroscoop en versnellingsmeter. De versnellingsmeter kan nu G-krachten tot 256 herkennen, waardoor de crashdetectie mogelijk is. Bij de Apple Watch Series 7 gaat dat tot 32 G, bedoeld voor de valdetectie. De functie kan levensreddend zijn, maar hopelijk heb je het nooit nodig. We vinden het in ieder geval geen reden om voor de Apple Watch Series 8 te kiezen.

#2 Temperatuursensor: vooral belangrijk voor menstruatiecyclus

De Apple Watch Series 8 heeft een temperatuursensor die je polstemperatuur kan meten, maar dit wordt alleen gebruikt voor het voorspellen van de ovulatie. Je kunt niet de exacte waarde van je lichaamstemperatuur aflezen en de Apple Watch geeft ook geen voorspelling of je koorts of verhoging hebt. Tijdens je slaap meet de Apple Watch wel wisselingen in je polstemperatuur en in hoeverre dit afwijkt van je basistemperatuur, maar je kan dus niet op ieder moment een exacte waarde aflezen. De Apple Watch Series 7 heeft helemaal geen temperatuursensor.

#3 Chip: nieuwe generatie, maar geen prestatieverbeteringen

De Apple Watch Series 8 heeft een nieuwe S8-chip, die ondersteuning biedt voor nieuwe functies als de temperatuursensor en de crashdetectie. Maar de S8-chip levert geen verbeterde prestaties op ten opzichte van de S7-chip in de Apple Watch Series 7. Ook de andere aspecten van de chip zijn dus gelijk gebleven: dezelfde W3 draadloze chip, dezelfde U1-chip en ook Bluetooth en wifi zijn gelijk gebleven. Hoewel je in de Apple Watch Series 8 dus wel een nieuwere chip krijgt, zul je daar in het dagelijks gebruik waarschijnlijk weinig van merken. Of dit nog voordelen heeft voor de toekomst (bijvoorbeeld langere ondersteuning met watchOS-updates), is nu nog lastig te zeggen.

#4 Kleuren: geen speciale opties meer

De Apple Watch Series 8 is er in middernacht, sterrenlicht, rood en (gelukkig weer) in zilver. Bij de Apple Watch Series 7 koos Apple nog voor twee extra opties: blauw en groen. Als je dus houdt van de meer uitgesproken kleuren, dan moet je bij de Apple Watch Series 7 zijn. Ben je meer fan van rustige kleuren of wil je heel graag zilver, dan is de Apple Watch Series 8 misschien wat meer voor jou. Bij roestvrij staal zijn er overigens geen wijzigingen: je kan bij beide modellen kiezen voor grafiet, zilver en goud. Hou er bovendien rekening mee dat de Apple Watch Series 7 er ook nog in titanium was (in de Edition-uitgave), maar dat deze alleen in Duitsland, Frankrijk en andere landen te koop was. Waarschijnlijk zul je dit model online niet meer te koop vinden. Wil je nu een titanium versie, dan kan je alleen nog kiezen voor de Apple Watch Ultra.



Kleurenopties van de Apple Watch Series 7

#5 Prijs: het grote verschil

De prijs is zeker een aspect dat je mee moet nemen in je vergelijking tussen de Apple Watch Series 8 en Apple Watch Series 7. De Apple Watch Series 8 is er vanaf €499,-, terwijl de Apple Watch Series 7 een adviesprijs had vanaf €429,-. Maar inmiddels vind je de Apple Watch Series 7 voor lagere prijzen bij diverse winkeliers, waardoor het prijsverschil alleen nog maar groter is. Het prijsverschil bij de Cellular-modellen is alleen maar groter: de Apple Watch Series 8 is er vanaf €619,-, terwijl de Apple Watch Series 7 Cellular er vanaf €529,- is (adviesprijs).

Je kan met een Apple Watch Series 7 dus nog wel €100,- besparen, dus je kunt je afvragen of die €100,- extra wel waard is voor de beperkte verbeteringen van de Apple Watch Series 8.

Prijzen Apple Watch Series 8 in 41mm, GPS

Middernacht Sterrenlicht Zilver Rood

Bekijk de Apple Watch Series 8 45mm prijzen Prijzen Apple Watch Series 8 in 45mm, GPS Middernacht Sterrenlicht Zilver Rood

Prijzen Apple Watch Series 7 in 41mm, GPS

Middernacht Sterrenlicht Groen Blauw Rood

Bekijk de Apple Watch Series 7 45mm prijzen Apple Watch Series 7 in 45mm Middernacht Sterrenlicht Groen Blauw Rood

Overeenkomsten Apple Watch Series 8 en Series 7: bijna alles

Op alle andere aspecten zijn de Apple Watch Series 8 en Series 7 identiek. Je kunt er precies dezelfde dingen mee, de batterijduur is gelijk (18 uur), ze zijn allebei geschikt voor snelladen en er zit evenveel opslag in (32GB). Functies als de ECG, bloedsaturatiemeter, geavanceerde hartslagsensor en valdetectie vind je op allebei de modellen. Qua software is er ook geen verschil: dezelfde functies van watchOS 9 vind je in allebei de uitvoeringen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de nieuwe Kompas-app met ondersteuning voor backtrack. Je krijgt dus dezelfde ervaring, ongeacht welk model je kiest.

Conclusie Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Series 7

Welk model je ook kiest, zowel de Apple Watch Series 8 als de Apple Watch Series 7 zijn beide hele goede smartwatches. Het verschil zit hem in hele kleine dingen: ben je vrouw en vind je voorspellingen en metingen rondom je ovulatie interessant, dan moet je de Apple Watch Series 8 hebben. Ook als je veel met de auto onderweg bent, kunnen we ons voorstellen dat je de crashdetectie een geruststellende gedachte vindt. Maar voor de meeste mensen is de Apple Watch Series 7 de betere keuze. Je hebt dezelfde Apple Watch-ervaring, het scherm heeft dezelfde specs, het design is gelijk en de chip gaat even lang mee. Bovendien kun je er zo’n €100,- mee besparen, wat wij best wel een prijsverschil vinden. Voor dat geld kun je ook twee extra Apple Watch-bandjes erbij kopen.

Ga de Apple Watch Series 8 kopen als…

…je de allernieuwste Apple Watch wil.

…je als vrouw je ovulatie nauwkeurig in de gaten wil houden.

…je veel in de auto onderweg bent en bang bent voor ongevallen.

…je per se een zilverkleurige versie wil.

Ga de Apple Watch Series 7 kopen als…

…je dezelfde Apple Watch-ervaring wil, maar dan voor een lagere prijs.

…je graag een blauwe of groene uitvoering wil.

…je de twee nieuwe functies (temperatuursensor en crashdetectie) niet nodig hebt.