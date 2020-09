Bloomberg heeft de laatste details over het aankomende Apple-event verzameld. Daaruit blijkt dat de presentatie vooral draait om de nieuwe Apple Watch, iPad en de Apple One-bundel. De eerste Mac met Apple Silicon wordt in november onthuld.

In de aanloop naar Apple’s september 2020-event leek het er lange tijd op dat Apple de iPhone 12-serie aan zou kondigen. Maar al snel nadat de datum van het september-event bekend werd, waren betrouwbare bronnen glashelder: de aankondiging van de iPhones laat nog even op zich wachten. In de nieuwste voorspellingen kijkt Bloomberg vooruit op de aankondigingen van het event. Daarin schrijft Mark Gurman, die vaak zeer betrouwbaar is als het gaat om Apple-geruchten, dat de iPhone 12 schittert van afwezigheid.



‘September event draait om Apple Watch en iPad’

Veruit de belangrijkste aankondiging van het event lijken de nieuwe Apple Watches te zijn. De Apple Watch Series 6 zal daarbij het belangrijkste model zijn. Bloomberg herhaalt daarbij eerdere geruchten. Dit nieuwe model heeft een bloedzuurstofmeter en krijgt ook een snellere chip. Dat laatste was nog onzeker, aangezien de Apple Watch Series 5 nagenoeg dezelfde chip had als de Series 4. De Series 6 komt in 40mm en 44mm. Daarnaast kondigt Apple naar verwachting een tweede Apple Watch aan, als opvolger van de Apple Watch Series 3.

Welke functies dit betaalbare model krijgt, is nog de vraag. Een andere bron stelde onlangs dat Apple het ontwerp van de Apple Watch Series 4 gebruikt, maar dan zonder ECG en always-on display. Een (logischere) optie is dat Apple het (goedkopere) design van de Apple Watch Series 3 gebruikt. Dit scherm is minder geavanceerd, omdat het display minder ver tot de randen loopt. Apple gebruikt deze zelfde tactiek ook bij de iPhone SE 2020.

Bekijk ook Bereid je voor op Apple's september 2020-event met onze hub Op deze plek lees je alles over Apple's september 2020-event: van de verwachtingen tot de datum en de livestream. Ook vind je hier op de dag zelf onze liveblog en naderhand de samenvatting van Apple's september 2020-event!

De andere aankondiging is de nieuwe iPad Air 2020. Het model krijgt hetzelfde design als de recente iPad Pro, waardoor er dus geen thuisknop meer in zit. Het model krijgt een langzamere processor dan de iPad Pro en functies als ProMotion ontbreken. Welke processor de nieuwe iPad Air krijgt, is nog de vraag. De huidige iPad Air 2019 heeft een A12-chip, terwijl de iPad Pro 2018 een A12X-chip en de iPad Pro 2020 een A12Z-chip heeft. Het is dus niet ondenkbaar dat de nieuwe iPad Air 2020 dezelfde A12-chip krijgt als zijn voorganger. Over een nieuwe instap-iPad spreekt Bloomberg niet.

De afgelopen dagen zijn er al meermaals aanwijzingen gevonden naar Apple One, de alles-in-één-bundel waarin meerdere diensten van Apple gecombineerd worden. Ook deze staat volgens de bron op de planning om tijdens het event onthuld te worden. Meer over Apple One lees je in ons overzichtsartikel. Apple gaat ook meer bekendmaken over de release van iOS 14, iPadOS 14 en watchOS 7.

Bekijk ook 'Release iOS 14 en iPadOS 14 gepland voor september, macOS Big Sur later' Wanneer komt iOS 14? Komt de update dit jaar later dan normaal? Kun jij binnenkort Big Sur installeren? En wat is de datum voor iPadOS 14? Volgens de nieuwste geruchten gaat Apple de software-updates voor iPhone en iPad in september uitbrengen, met de updates voor de Apple Watch en meer later dit najaar.

‘iPhone 12 in oktober’

De afgelopen dagen kon je op iCulture al lezen dat het zeer waarschijnlijk is dat de iPhone 12 niet tijdens het event onthuld gaat worden. Nu herhaalt Bloomberg deze bewering met extra zekerheid. In plaats daarvan is de datum van het iPhone 12-event ergens in oktober. Dit komt voornamelijk doordat de iPhones vertraging opgelopen hebben door het coronavirus. Tegelijkertijd geeft dit de andere producten extra aandacht. Na de iPhones zijn de wearables (waaronder de Apple Watch valt) en de iPads de belangrijkste productgroepen voor Apple. Een apart event voor deze twee categorieën is daarom niet zo raar als het in eerste instantie klinkt.

‘Mac met Apple Silicon in november’

In november is Apple vervolgens van plan om de eerste Mac met Apple Silicon aan te kondigen. Deze komt dus ook niet tijdens het aankomende september event, maar ook niet tijdens het event in oktober.

Lees ook ons artikel met verwachtingen voor Apple’s september 2020-event, waarin we nog meer mogelijke aankondigingen bespreken. Bloomberg schrijft ook dat Apple werkt aan de HomePod mini, maar het is nog onduidelijk of deze tijdens het september-event ter sprake komt. Datzelfde geldt ook voor de AirPods Studio en AirTag, die beide gepland staan voor later dit jaar.