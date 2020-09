Apple One-bundel uitgelekt via Apple Music voor Android

Apple heeft een flinke hint naar Apple One achtergelaten in de Apple Music-app voor Android. Voorafgaand aan het event op 15 september is daarmee in feite bevestigd dat Apple een dienstenbundel met de naam Apple One gaat aanbieden.

In juni werd al ontdekt in de beta van iOS 13.5 dat Apple plannen had om diensten te bundelen. Geruchten erover gingen al veel langer. In de laatste update van Apple Music voor Android is het nu bevestigd: Apple One komt er binnenkort aan. Bloomberg onthulde vorige maand ook al details over deze dienstenbundel. Er zou een basisbundel komen met alleen Apple TV+ en Apple Music. Daarnaast is er een premium-bundel gepland, bestaande uit de eerder genoemde diensten plus Apple Arcade, Apple News+ en meer iCloud-opslag. De naam ‘Apple One’ werd op dat moment ook al genoemd. Die naam blijkt Apple inderdaad te hebben gekozen. Intern werd nog de codenaam ‘Aristotle’ gebruikt.



Het lijkt erop dat je voor het beheren of vernieuwen van je Apple One-lidmaatschap een iPhone, iPad, Apple TV of Mac nodig hebt. Dit lukt dus niet op een Android-toestel, maar je kunt je Android-toestel daarna wel gebruiken om te luisteren. Verdere details zijn niet te vinden in de app. Zo blijkt niet hoeveel het gaat kosten.

Dit zijn de gevonden aanwijzingen in de code:

Included in Apple One %s

Subscription Bundle %s

Ze zijn te vinden in het programmabestand (APK) van Apple Music voor Android. Apple benadrukt dat de twee abonnementen elkaar niet overlappen en dat je dus niet tweemaal betaalt voor hetzelfde.

Your Apple Music subscription will be included in Apple One starting %s. You will not be charged for both subscriptions.

Wil je meer weten over Apple One? Lees dan onze round-up!