In België is een nieuwe streamingdienst van start gegaan. Streamz is een samenwerking van Vlaamse televisienetwerken en biedt naast Vlaamse series ook internationale titels. Er zijn apps voor iPhone, iPad en Apple TV.

In Nederland hebben we naast Netflix en Disney+ ook Videoland. In België is er nu ook een lokaal alternatief beschikbaar. Voor Vlamingen is sinds vandaag Streamz beschikbaar. Er zijn twee verschillende abonnementsvormen, waarmee je allerlei films en series kunt kijken van onder andere Vlaamse zenders en HBO.



Streamz: Vlaamse streamingdienst van start

Streamz is een samenwerking tussen Telenet, DPG Media en de VRT. Je vindt er dus veel Vlaamse series van televisiezenders, maar ook zogenaamde Streamz Originals. Enkele voorbeelden van films en series die je kan kijken, zijn De Bende van Jan de Lichte, Bantjer: Het Begin, Black-Out, Albatros, Justice For All en Fair Trade. Het internationale aanbod bestaat uit onder andere alles van HBO zoals Game of Thrones, maar ook Batwoman, Devils en Sex and the City. Voor kinderen is er een aanbod van bekende series zoals Paw Patrol en Kung Fu Panda.

Het gewone Streams-abonnement kost €11,95 per maand. Voor Streams+ betaal je €19,95 per maand, maar daar zit ook een aanbod van recente blockbusterfilms bij, waaronder 1917, Terminator, Dark Face en Jumani: The Next Level. Beide abonnementsvormen zijn 14 dagen lang gratis te proberen.

Streamz-app voor iPhone, iPad en Apple TV

De Streamz-app is beschikbaar op allerlei apparaten, waaronder iPhone, iPad, Apple TV en smart-tv’s van onder andere LG en Samsung. Je kan met de app tot vijf profielen aanmaken en hij ondersteunt ook offline kijken. Kinderen hebben een eigen kidszone om veilig te kunnen kijken naar het aanbod voor jonge kijkers.

Streamz is alleen af te sluiten voor inwoners van België. Wel kun je met een lidmaatschap in heel de EU blijven kijken. De app is dan ook alleen beschikbaar in de Belgische App Store. Overigens krijgt Streamz vanaf morgen ook nog concurrentie van Disney+. Eerder beloofde Disney+ in september van start te gaan in België en via Instagram maakte het bedrijf bekend dat Disney+ op 15 september live gaat in België.