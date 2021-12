Na de komst van de AirTag ontstonden er zorgen om de privacy van andere iPhone- én Android-gebruikers. Apple heeft voor iPhone-gebruikers allerlei anti-stalking-functies voor de AirTag ingebouwd, zodat je niet ongemerkt gevolgd kunt worden. Maar voor Android-gebruikers was dat niet zo makkelijk. Apple beloofde afgelopen zomer al met een aparte app te komen en die is er nu: de Tracker Detect-app van Apple.



Apple Tracker Detect-app voor Android

De app is niet bedoeld om een AirTag met een Android-toestel te gebruiken, maar geeft Android-gebruikers de mogelijkheid om onbekende AirTags op te sporen. Als een AirTag van zijn gebruiker verwijderd is, kan een Android-gebruiker met deze app een melding krijgen. De app speelt een geluidje af als de onbekende AirTag gevonden is. Apple geeft vervolgens instructies hoe je de batterij kan verwijderen, om te voorkomen dat je nog langer gevolgd wordt.

Behalve voor AirTags werkt dit ook voor andere accessoires die werken met het Zoek mijn-netwerk, bijvoorbeeld de Chipolo ONE Spot tracker.

De nieuwe app is het gevolg van de kritiek die Apple kreeg. Eerder dit voorjaar is er een onderzoek gedaan waaruit bleek dat de anti-stalking van de AirTag onvoldoende was. Apple beloofde meerdere verbeteringen door te voeren, zoals het sneller waarschuwen als een AirTag ongevraagd met je mee reist.

De app is alleen beschikbaar voor Android-toestellen en is te downloaden in de Google Play Store.