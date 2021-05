Apple heeft bij het ontwikkelen van de AirTag extra aandacht gestoken in het voorkomen van ongewenst volgen. Maar volgens een test van The Washington Post is het toch niet voldoende.

Test: AirTag verstopt in een rugzak

De Washington Post meent dat de AirTag en de bijbehorende Zoek mijn-dienst niet echt beschermen tegen stalking. Columnist Geoffrey Fowler vindt dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen en dat de AirTag juist uitnodigt tot een nieuwe manier van goedkoop en effectief iemand volgen, waardoor misbruik op de loer ligt. Fowler vroeg een collega om hem een week lang te volgen met een AirTag die zogenaamd ‘stiekem’ in zijn rugzak was geplaatst. Tijdens een fietsrit kon deze collega zijn locatie volgen en kreeg om de paar minuten de locatie door, met een nauwkeurigheid van ongeveer een half huizenblok. Op momenten dat Fowler thuis zat, kon de collega precies zien waar hij was.



‘Meldingen zijn te zacht en komen te laat’

Bij de aankondiging van de AirTag en daarop volgende interviews heeft Apple benadrukt hoeveel nadruk er is gelegd op anti-stalking en het voorkomen van ongewenst volgen. Je krijgt een melding op je iPhone als er ongemerkt een AirTag met je meereist en de tracker gaat ook piepen na verloop van tijd. Maar Apple is tot nu toe erg vaag geweest over wanneer dat dan gebeurt.

Fowler kreeg inderdaad meldingen dat er een onbekend apparaat met hem meereisde, zowel met iOS-meldingen en hoorbare geluidjes, maar vindt ze onvoldoende. Na drie dagen ging de AirTag inderdaad piepen, maar het ging hier om 15 seconden “licht tsjilpen” op een geluidssterkte van 60 decibel (gemeten op een afstand van 1 meter).

Na 15 seconden een geluidje te hebben afgespeeld was de verstopte AirTag een paar uur stil en tsjilpte toen weer 15 seconden. Maar het geluid bleek gemakkelijk te dempen door druk uit te oefenen op de plastic zijde van de AirTag, die als klankkast dienst doet. Als het plastic niet vrijuit kan trillen, klinkt het geluid een stuk zachter.

Drie dagen is echter een lange periode. Als je het adres van een slachtoffer wilt achterhalen, is het lang genoeg om te weten waar iemand woont, werkt of naar school gaat. In die periode ben je al een paar keer op de voor jou vertrouwde adressen geweest, waar je waarschijnlijk langere tijd hebt stilgezeten. Voor privacy-experts en mensen die zich inzetten tegen huiselijk geweld is drie dagen te lang.

‘Android-gebruikers nog makkelijker te volgen’

Ook het feit dat het Zoek mijn-netwerk alleen op iOS werkt, bevalt Fowler niet. Android-gebruikers zullen veel meer moeite hebben om een meereizende AirTag te ontdekken. Als de tracker zit weggestopt in een tas, eventueel omwikkeld met een geluiddempende stof, kan de speaker veel zachter klinken. De AirTag is dan een makkelijk hulpmiddel om mensen die geen iPhone hebben te volgen.

Fowler vindt ook dat het terugvinden van een verstopte AirTag moeilijk is gemaakt, zelfs op de iPhone. Je kunt een geluidje afspelen, maar dat werkte lang niet altijd. Ook kun je als slachtoffer geen gebruik maken van ‘Nauwkeurig zoeken’ om te achterhalen waar de tracker zich bevindt. Ben je doof, dan wordt het zoeken helemaal moeilijk.

Apple: ‘We zijn de eerste, kan nog verbeteren’

Apple was bereid om te reageren op de bevindingen van de Washington Post. Vice-president voor iPhone-marketing Kaiann Drance, herhaalde echter vooral wat we al eerder hebben gehoord. Ze voegde eraan toe:

Dit is de eerste serie sterke en proactieve afschrikmiddelen in deze sector. Het is een slim en aanpasbaar systeem, en we kunnen de logica en timing blijven verbeteren zodat de reeks aan afschrikmiddelen steeds beter wordt.

Geen experts ingeschakeld?

Met andere woorden: Apple kan er op termijn ook voor kiezen om de meldingen al eerder te laten afgaan, bijvoorbeeld na een dag. Fowler vroeg of Apple ook experts op het gebied van huiselijk geweld heeft geconsulteerd bij het ontwikkelen van de AirTag, maar het bedrijf wilde daar niet op in gaan. “We delen geen extra details over het proces. Maar we staan open voor opmerkingen van deze organisaties.” Dat wekt de indruk dat Apple achteraf wel reacties wil horen, maar vooraf geen experts erbij heeft betrokken.

Partner stiekem volgen lukt prima

Apple is een van de weinige fabrikanten van een tracker waarbij aan anti-stalking is gedacht, maar helemaal perfect is de oplossing niet. Zo wordt de countdown-teller van drie dagen gereset als de AirTag contact maakt met de iPhone van de eigenaar. Dus als je samenwoont met degene die jou stiekem probeert te volgen, zul je nooit een melding krijgen van ongewenst meereizende AirTag in je tas.