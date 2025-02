Apple’s diensten zijn vooral gericht op Apple-gebruikers, maar er zijn wel degelijk uitzonderingen. Zo is iCloud ook voor Windows beschikbaar en kun je als Android-gebruiker ook Apple Music downloaden en luisteren. Apple TV+ is sinds de start in 2019 vooral gericht op Apple-apparaten, al zijn er ook versies van de Apple TV-app voor andere platformen. De overeenkomsten tussen die platformen: ze zijn allemaal bedoeld voor streamen op je televisie. Nu komt daar ook een versie van Apple TV+ voor Android-telefoons bij.

Apple TV+ streamen op Android telefoons

De nieuwe Apple TV-app voor Android-telefoons lijkt veel op de gelijknamige app voor iPhone, maar dan dus aangepast voor Google’s besturingssystseem. Met de Android-versie van Apple TV+ kun je alle films en series streamen van Apple TV+, maar ook abonneren op de MLS-voetbalcompetitie. Apple TV+ heeft daar wereldwijd de rechten voor, dus mocht je fan zijn van Amerikaans voetbal, dan kan je dat nu ook streamen op je Android-telefoon. De app is bovendien geoptimaliseerd voor Android-tablets.

Je hebt via de Android-versie van de Apple TV-app geen mogelijkheid om direct films te kopen of huren via de iTunes Movie Store. Ook je eerder op Apple-apparaten gekochte films zijn niet te streamen vanuit de Apple TV-app voor Android-telefoons.

Na het downloaden van de app, kun je je aanmelden met je huidige Apple Account. Je kunt je ook rechtstreeks via de Android-app abonneren en betalen voor Apple TV+ via de Google Play Store. De app biedt verder bijna dezelfde mogelijkheden als de iOS-versie, waaronder offline downloads, het verder kijken waar je gebleven was (met synchronisatie tussen al je apparaten) en je kijklijst. Er is helaas (nog) geen ondersteuning voor Chromecast.

De nieuwe Android-versie van Apple TV+ voor telefoons is dus een aanvulling op de al langer bestaande versie voor smart-tv’s die draaien op Android, zoals die van Philips en Sony. Andere apparaten waarop je Apple TV+ kan streamen, zijn mediaspelers zoals de Amazon Fire TV en Roku en spelcomputers als de PlayStation en Xbox.

Heb je een Android-telefoon en ben je abonnee van Apple TV+, dan kun je de nieuwe Android-versie van de Apple TV+ app hier downloaden. Je hebt Android 10 of nieuwer nodig.