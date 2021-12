watchOS 8.3 beschikbaar

watchOS 8.3 zorgt ervoor dat AssistiveTouch ook op oudere Apple Watch-modellen beschikbaar komt. Zo kun je met handgebaren je horloge bedienen. Voorheen werkte het alleen op recente Apple Watches. De functie gebruikt een combinatie van sensordata om subtiele veranderingen in je spieren en pezen te registreren. Zo kun je met knijpen en andere bewegingen je Apple Watch bedienen zonder het scherm aan te raken. Meer informatie over de Apple Watch bedienen met handbewegingen lees je in een aparte tip.



Vreemd is dat Apple watchOS 8.2 heeft overgeslagen en meteen doornummert naar 8.3. Apple heeft daarover niets bekendgemaakt, maar je het dus geen update gemist als je nu nog watchOS 8.1 draait.

watchOS 8.3 biedt ook ondersteuning voor enkele nieuwe functies in iOS 15.2, waaronder het Apple Music Voice Plan (niet in Nederland) en het App Privacy Report. De Apple Watch moet bepaalde zaken ook op orde hebben om die goed te laten werken.

Release notes watchOS 8.3

Hieronder vind je de volledige release notes van watchOS 8.3:

watchOS 8.3 bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen, waaronder: Ondersteuning voor het rapport over privacy van apps voor het vastleggen van gegevens en toegang tot sensors

Er is een probleem verholpen waarbij voor sommige gebruikers meldingen Mindfulness-sessies onverwacht konden onderbreken Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/HT201222

watchOS 8.3 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

