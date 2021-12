iCulture Vandaag: dit was maandag 13 december 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 13 december 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het venijn zat hem vandaag in de staart: ‘s avonds bracht Apple heel veel updates uit voor je iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch én HomePod. Dat betekent dat je nu ook Siri in het Nederlands op de HomePod kan gebruiken! Hoe je de taal aanpast, lees je in onze tip over Siri instellen op de HomePod. Ook lees je welke nieuwe functies iOS 15.2 biedt en hebben we weer diverse handige tips voor je klaar staan. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Schiphol Amsterdam Airport (gratis, iPhone, iOS 13.5+) - Je kan nu met de Schiphol-app je boardingpass scannen om zo informatie over je vlucht of vluchten te bekijken. Ook is er een nieuwe kleinere Schiphol-widget.

ING Investing - Beleggen app (gratis, iPhone, iOS 12.4+) - Zet nieuewsberichten voor aandelen op je Watchlist.