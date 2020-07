iCulture Vandaag: dit was maandag 6 juli 2020

Er komen nieuwe gehoorfuncties voor de AirPods Pro aan, die we vandaag in een uitlegartikel aan je hebben voorgesteld. Ook zetten we op een rijtje hoe Apple ook in 2020 de platformen weer wat meer gaat openstellen. En misschien ben je helemaal niet in de stemming voor vakantie, maar met onze apps om vakanties te plannen pak je het in ieder geval georganiseerd aan! Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

NS (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Nieuw widget met tips voor de app.

, iOS 10.0+) - Nieuw widget met tips voor de app. Ziggo GO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Deel wat je kijkt in je Instagram Verhaal.

Fing - Netwerk Scanner (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Nu met apparaatherkenning indien beschikbaar.