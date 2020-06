Zoek mijn-netwerk opengesteld voor derden

Momenteel heeft Tile min of meer een monopolie voor trackers, die je aan tassen en andere waardevolle voorwerpen kunt vastmaken. Andere aanbieders zijn langzamerhand ermee gestopt, maar daar kan verandering in komen. Vanaf dit najaar kunnen fabrikanten van trackers gebruik maken van het Zoek mijn-netwerk van Apple. Op de Apple Developer-website staat uitgelegd hoe accessoiremakers gebruik kunnen maken van Zoek mijn, een netwerk van honderden miljoenen Apple-apparaten die je helpen om een zoekgeraakte iPhone, iPad, Mac of Apple Watch terug te vinden. Binnenkort komen daar ook accessoires van derde partijen bij. Je zou zeggen dat dit goed nieuws is voor Tile. Ze wilden immers dezelfde privileges hebben als Apple zelf. Maar het zou wel eens verkeerd kunnen uitpakken.



Eén van Tile’s ‘kroonjuwelen’ is het netwerk van miljoenen trackers, dat je helpt om zoekgeraakte spullen terug te vinden. Komt een gebruiker van Tile in de buurt van jouw zoekgeraakte tas of jas, dan wordt er een signaal over het netwerk gestuurd met de locatie van het zoekgeraakte item. De eigenaar weet dan waar hij ongeveer moet zoeken.

Het meehelpen zoeken was tot nu toe een vrij unieke feature van Tile. Zij hadden als enige een vrij omvangrijk netwerk van andere gebruikers, die kunnen meehelpen om Bluetooth-signalen van zoekgeraakte items op te pikken. Maar nu Apple het Zoek mijn-netwerk openstelt, komt daar opeens een heel machtige aanbieder bij. Tile’s netwerk wordt in één klap overbodig. Het is uit privacy-overwegingen namelijk niet toegestaan om het eigen Tile-netwerk én het Zoek mijn-netwerk naast elkaar te gebruiken.

Netwerk van honderden miljoenen apparaten

Apple heeft met honderden miljoenen Apple-producten veel groter netwerk dan Tile. Waarom Apple het netwerk openzet is reden tot speculatie. Misschien wilde Apple in de discussie over oneerlijke concurrentie en machtsmisbruik een goed figuur maken, door het netwerk ook voor externe aanbieders open te stellen. Het kan ook met oog op privacy zijn gedaan: fabrikanten van trackers willen constant je locatie weten en dat brengt privacybezwaren met zich mee. Apple kan het centraal regelen voor alle fabrikanten, mét aandacht voor privacy.

Be careful what you wish for. Tile complained Apple was planning to make a dongle that uses its tracing network – now Apple is opening up the network to Tile and *all* Tile's competitors… — Benedict Evans (@benedictevans) June 28, 2020

Als fabrikanten willen meedoen met het Zoek mijn-netwerk mogen ze niet gelijktijdig hun eigen netwerk blijven gebruiken. In die zin wordt Tile’s netwerk overbodig, al kan het nog wel zinvol zijn voor Android-gebruikers.

Veel vragen

Er zijn nog veel vragen. Wordt de markt straks overspoeld door goedkope trackers die allemaal gebruik maken van Apple’s Zoek mijn-netwerk? In dat geval zal Tile het vooral van moeten hebben van het design en gebruiksgemak van de trackers. Op prijs kan Tile niet concurreren, want de trackers zijn relatief duur. Maar als Apple straks een eigen AirTag uitbrengt zijn mensen die graag mooiere en duurdere accessoires kopen misschien meer geneigd om voor Apple’s eigen oplossing te kiezen. De AirTags zouden zich kunnen onderscheiden met functies die de andere fabrikanten niet hebben.

… en antwoorden

Antwoorden zijn er ook. De specificatie van Apple vind je hier en een lijst met veelgestelde vragen is hier te lezen. Je kunt bijvoorbeeld geen accessoires gaan knutselen voor persoonlijk gebruik, het is alleen bedoeld voor commerciële producten.