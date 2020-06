In macOS Big Sur zal Safari veel meer webextensies kunnen gebruiken. Apple gaat de browser openstellen voor extensies van andere browsers. Bovendien wordt het makkelijker om bestaande extensies van Chrome, Firefox en Edge over te zetten.

Meer webextensies voor Safari

Safari werkt al met webextensies, maar erg veel keuze is er niet als je het vergelijkt met Google Chrome en Firefox. Met de komst van macOS Big Sur gaat het allemaal veranderen: er komt veel meer support voor uitbreidingen. Dat was te horen in een ontwikkelaarssessie tijdens WWDC 2020. Er komt een API (applicatieprogrammeerinterface) die vergelijkbaar is met die van Chrome en Firefox, waardoor er veel meer mogelijk is.



Met Safari Web Extensions kunnen ontwikkelaars makkelijker allerlei browseruitbreidingen maken, door gebruik te maken van JavaScript, HTML en CSS. Dat gaat verder dan een contentblocker of een deelextensie, wat nu al mogelijk is. Er is wel een verschil met hoe andere browsers het aanpakken: je zult het reviewproces bij Apple moeten doorlopen om goedkeuring te krijgen voor de App Store.

Makkelijker extensies omzetten

Apple heeft ook nieuwe tools in Xcode 12 toegevoegd, waarmee het makkelijker wordt voor ontwikkelaars van extensies om hun bestaande add-ons voor andere browsers naar Safari over te zetten. Wil je de sessie van WWDC 2020 zien over dit onderwerp, dan vind je die hier. Apple-medewerkster Ellie Epskamp-Hunt vertelt daarin hoe je een nieuwe Safari Web Extension bouwt en via de App Store aanbiedt en hoe je de conversietoop gebruikt.

De macOS Big Sur beta is momenteel beschikbaar voor ontwikkelaars. In het najaar van 2020 komt deze release officieel uit voor iedereen met een geschikte Mac. De veranderingen in Big Sur zijn zo groot, dat Apple de nummering heeft aangepast: in plaats van 10.x is na zo’n twintig jaar de sprong gemaakt naar 11.