Een veelgehoord verzoek onder HomePod-gebruikers is het wijzigen van de standaard muziekdienst. Binnenkort is dat mogelijk. Naast Apple Music kun je ook Spotify, Tidal en andere muziekdiensten aansturen, als ze daarvoor kiezen.

Van begin af aan is Apple Music de standaard muziekdienst op de HomePod. Logisch misschien, maar toch weerhield het sommige mensen om de slimme speaker in huis te nemen. Gebruik je een andere muziekdienst dan Apple Music, dan moet je je muziek streamen vanaf bijvoorbeeld een iPhone of iPad. Gelukkig komt er verandering in: Apple voegt dit najaar ondersteuning voor muziekdiensten van derden toe. Het werd tijdens de WWDC-keynote niet uitgebreid besproken, maar het bleek uit een afbeelding met allerlei functies rondom Woning, Apple TV en HomePod. Daarop is een HomePod te zien met de tekst “Third-party music services”. Je zou dan bijvoorbeeld Spotify gebruiken als standaard muziekdienst, door bij het geven van een spraakcommando de tekst “op Spotify” eraan toe te voegen.



Standaard muziekdienst veranderen op HomePod

De functie zal waarschijnlijk worden toegevoegd bij de volgende grote update van de HomePod, die samenvalt met de komst van tvOS 14. De software op de HomePod is tegenwoordig gebaseerd op tvOS (voorheen iOS). Bedrijven zoals Spotify zullen waarschijnlijk aanpassingen moeten doen, om te zorgen dat de Siri-commando’s ondersteund worden. Dit kan wat meer tijd in beslag nemen, waardoor meer obscure muziekdiensten pas later kunnen volgen.

Momenteel biedt de slimme speaker van Apple alleen volledige ondersteuning voor Apple Music. De meest prominente functie is dat je zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een iPhone je muziek kunt starten. Dat doe je door Siri te gebruiken of op de bovenkant te tikken. Wil je echter muziek van andere streamingdiensten gebruiken, dan zul je dat via een omweg moeten doen. We wachten nog op het moment dat Apple de namen van deelnemende muziekdiensten bekendmaakt.

Over Siri op HomePod gesproken: daarover moeten we helaas melden dat er geen andere talen zijn aangekondigd. Je zult HomePod voorlopig dus nog in één van de ondersteunde talen moeten gebruiken, zoals Engels, Duits en Frans. Nederlands zit er nog niet bij.

Goed nieuws voor de HomePod verkopen?

Er werd tijdens de WWDC-keynote geen nieuwe hardware aangekondigd, dus ook geen nieuwe HomePod. Wel weten we uit cijfers van externe marktonderzoekers dat de HomePod niet goed in de markt ligt. Zo was er vorig jaar al een gerucht dat Apple de HomePod onder de kostprijs verkoopt, om toch zoveel mogelijk publiek te trekken. Dat Apple het platform nu meer openstelt, trekt misschien wat meer mensen over de streep.

Een andere stap die de speaker een nieuwe impuls kan geven is een kleinere versie van de HomePod die mogelijk dit najaar komt.

Tijdens WWDC 2020 kreeg de HomePod weinig liefde van Apple. Wil je weten welke functies je dit najaar wél kunt verwachten? Check dan ons volledige WWDC 2020 overzicht en lees alles over iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur en meer.