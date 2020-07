‘Aangepaste koptelefoon’-functie past geluid aan

In het kort is deze functie een soort persoonlijke equalizer. Het verschil met de standaard equalizers in iOS is dat dit niet alleen voor muziek geldt, maar overal. Kun je bijvoorbeeld stemmen niet goed verstaan, dan zal je iPhone na de configuratie dit geluid optimaliseren voor jou.



De nieuwe functie zit verstopt onder de instellingen voor toegankelijkheid. Hier worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd om het gebruik van een iPhone voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. Het werkt alleen met AirPods Pro en Beats-koptelefoons. Voorwaarde is dat de koptelefoon ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking heeft. Wij leggen uit hoe deze nieuwe functie werkt en hoe je het instelt.

Zo kom je bij de instellingen:

Koppel je AirPods Pro of Beats-koptelefoon. Open de Instellingen-app. Tik op Toegankelijkheid, scroll naar beneden en tik op Audio/Visueel. Kies bovenaan voor Aangepaste koptelefoon. Zet de schakelaar aan en speel met de instellingen.

Zonder speciale configuratie kun je ook een aantal basisinstellingen wijzigen. Zo kun je kiezen om geluid af te stemmen voor een gebalanceerde toon, stembereik of helderheid. Met de tweede en derde optie worden respectievelijk de middelhoge en hoge frequenties versterkt. Vervolgens kun je ook instellen hoe hevig dit effect moet zijn, gevolgd door een voorbeeldmuziekje om direct het verschil te horen.

Persoonlijke configuratie van geluidsinstellingen

Wil je echt dat jouw AirPods Pro specifiek op jouw gehoor worden afgestemd, dan kun je voor de persoonlijke configuratie kiezen. Deze vind je in hetzelfde instellingenmenu als hierboven beschreven. Tik op Configuratie van aangepast geluid om het testen te starten. Hier krijg je meerdere geluidsfragmenten te horen, te beginnen bij stemmen. Daarna krijg je meerdere keren hetzelfde muziekfragment te horen met verschillende instellingen.

Het is de bedoeling dat je aangeeft of je de afgespeelde geluiden goed kunt horen. Op basis van jouw antwoorden onthoudt Apple waar je sterke en minder sterke kanten liggen. Het resultaat is dat bijvoorbeeld stemmen helderder klinken, terwijl muziek normaal afspeelt als je dat goed kunt verstaan.

Ben je klaar met de test en blijkt dat de standaardinstellingen het beste bij je passen? Dan schakelt de iPhone automatisch de hele functie uit. Natuurlijk kun je deze wel weer inschakelen als je dat wil.

Meer gehoorfuncties

Er zijn nog meer gehoorfuncties voor iPhone- en AirPods-gebruikers. Hieronder stellen we een aantal aan je voor:

