Het afspelen van muziek op de HomePod of Apple TV is een fluitje van een cent, maar wat nou als meerdere mensen in huis tegelijkertijd de muziek willen bedienen? Bijvoorbeeld tijdens een feestje of als je samen muziek wil luisteren. In dit soort gevallen komt de nieuwe SharePlay-functie voor Apple Music op HomePod en Apple TV goed van pas. Meerdere mensen kunnen dan verbinding maken met het account van de hoofdgebruiker en zo zelf de muziek bedienen of nummers aan de wachtrij toevoegen. En het grote voordeel is dat slechts één iemand een Apple Music-abonnement nodig heeft.

De functie komt qua werking en mogelijkheden overeen met SharePlay in CarPlay, waarmee je samen de muziek in de auto kan bedienen. Maar dankzij iOS 18 en tvOS 18 kun je de functie ook gebruiken op de HomePod en Apple TV.

Om van de nieuwe functies gebruik te kunnen maken op de HomePod en Apple TV, heb je het volgende nodig:

SharePlay op de HomePod voor Apple Music

Als je muziek aan het afspelen bent op de HomePod, kunnen anderen in huis de muziek pauzeren, nummers uitkiezen en de wachtrij van muziek beheren. De andere gebruikers hoeven hiervoor geen Apple Music-abonnee te zijn, want alle muziek wordt gestreamd vanaf het account van degene die de SharePlay-sessie start.

Zo kan iedereen in huis tegelijkertijd muziek bedienen op de HomePod met Apple Music:

Speel als hoofdgebruiker muziek af op de HomePod (mini). Dat kan direct op de HomePod, maar ook via AirPlay. Ga op de iPhone of iPad naar het afspeelscherm. Onderin beeld verschijnt naast het icoontje van de HomePod een SharePlay-knop. Tik hierop. Er verschijnt een QR-code in beeld. Vraag de andere gebruikers die mee willen doen de QR-code te scannen of open de Muziek-app en tik op de melding die in beeld verschijnt.

Laat de andere gebruikers tikken op Maak contact. Op de iPhone of iPad van de hoofdgebruiker verschijnen de namen van degene die mee willen doen. Tik op het vinkje om toestemming te geven. De gebruikers zijn verbonden. Iedereen kan nu vanaf zijn of haar eigen iPhone of iPad de muziek bedienen.

Iedereen kan de Muziek-app nu gebruiken zoals altijd. Door een nummer ingedrukt te houden en te kiezen voor Speel hierna af, voeg je het nummer toe aan de wachtrij. Anderen kunnen ook kiezen voor Voorvertoning alleen voor mij, om een fragment van het nummer af te spelen op de eigen iPhone.

SharePlay op de Apple TV voor Apple Music

Op de Apple TV werkt de functie op een soortgelijke manier. Iedereen in huis kan de muziek op de televisie bedienen dankzij SharePlay op de Apple TV, waarbij de muziek afgespeeld wordt op de tv-speakers of het eventueel verbonden surroundsysteem.

Open de Muziek-app op de Apple TV en speel een nummer af. Zorg ervoor dat het afspeelscherm met het huidige nummer in beeld staat. Rechtsonder vind je een SharePlay-knop. Navigeer hiernaartoe met de Siri Remote en klik hem aan. Er wordt een QR-code op de televisie getoond. Laat de anderen de QR-code scannen of tik op de melding die in de Muziek-app verschijnt. Laat de andere gebruikers tikken op Maak contact. Op de iPhone of iPad van de hoofdgebruiker verschijnen de namen van degene die mee willen doen. Tik op het vinkje om toestemming te geven. De gebruikers zijn verbonden. Iedereen kan nu vanaf zijn of haar eigen iPhone of iPad de muziek bedienen.

Zolang je verbonden bent, kan iedereen in huis de muziek op de televisie bedienen. In het Huidige-scherm kan de hoofdgebruiker de sessie op ieder moment beëindigen. Anderen die meedoen, kunnen ook de sessie verlaten via ditzelfde scherm.

SharePlay begon oorspronkelijk als functie binnen FaceTime, zodat je samen op afstand kon luisteren naar muziek, films en series kon kijken en meer. Inmiddels is de functie uitgegroeid tot veel meer, waarbij je het ook kan gebruiken als je bij elkaar bent.

