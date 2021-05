Apple introduceert dit voorjaar twee nieuwe functies op het gebied van audio: betaalde podcasts in de Podcasts-app en Apple Music in hogere geluidskwaliteit. In macOS Big Sur 11.4 is voor beide nieuwe functies ondersteuning toegevoegd. Maar de update bevat ook nog wat kleine verbeteringen, fixes en meer.



macOS Big Sur 11.4 beschikbaar

Apple Music speelt vanaf juni nummers af in een hogere kwaliteit dankzij ondersteuning voor Dolby Atmos en lossless audio. Ook op de Mac werkt dit, al heb je wel de nodige hardware en software nodig. Wat dat laatste betreft zit je met macOS Big Sur 11.4 nu goed. De update bereidt de Muziek-app alvast voor op de komst van de hogere audiokwaliteit van Apple Music in juni. Lees ook onze FAQ over lossless audio in Apple Music.

De betaalde podcasts zijn onderdeel van de Podcasts-app. Makers kunnen er zelf voor kiezen om luisteraars extra content of afleveringen zonder reclame aan te bieden, tegen betaling van een vast bedrag per maand. Het is daarmee vergelijkbaar met de in-app abonnementen, want je moet dit per show afsluiten. Lees ook onze uitleg over Apple Podcasts om meer te lezen over wat er nieuw is en wat de app zoal kan.

Verder is er in macOS Big Sur 11.4 support voor AMD ‘Big Navi’ 6800, 6800XT en 6900XT. Apple heeft daarnaast ook nog wat bugs opgelost, waaronder een aantal specifieke problemen.

Releasenotes macOS Big Sur 11.4

In de exacte releasenotes van macOS Big Sur lees je wat Apple zoal verbeterd heeft. Hou er rekening mee dat de releasenotes niet alle verbeteringen bespreken. Zo heeft Apple ook nog een malwarebug opgelost in macOS Big Sur 11.4. In Apple’s pagina met beveiligingsverbeteringen lees je daar meer over.

In kanalen worden verzamelingen podcastprogramma’s van podcastmakers gegroepeerd Deze versie verhelpt ook de volgende problemen: Bladwijzers in Safari werden mogelijk opnieuw geordend of verplaatst naar een verborgen map

Bepaalde websites werden mogelijk niet juist weergegeven nadat de Mac uit de sluimerstand werd gehaald

Trefwoorden ontbraken mogelijk bij het exporteren van een foto vanuit de app Foto’s

Voorvertoning reageerde mogelijk niet meer bij het zoeken in pdf-documenten

De 16-inch MacBook Pro reageerde mogelijk niet meer bij het spelen van Civilization VI Meer informatie over deze update vind je op: https://support.apple.com/kb/HT211896

Meer informatie over de beveiligingsaspecten van deze update vind je op: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Big Sur 11.4 downloaden

Je downloadt macOS Big Sur 11.4 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.