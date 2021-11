Hoewel het eerst niet aannemelijk leek voor sommigen, is het nu toch zover: vanaf software-update 15.1 kunnen zowel de HomePod als de HomePod mini lossless muziek afspelen via Apple Music.

Voor het eerst sinds het bestaan van Apple Music sinds 2015 heeft Apple afgelopen juni een grote update doorgevoerd wat betreft de geluidskwaliteit. Je kan nu namelijk Apple Music met Dolby Atmos en lossless audio luisteren. Aanvankelijk leken de HomePod en de HomePod mini niet geschikt voor lossless muziek, maar het is in versie 15.1 toch echt beschikbaar.



HomePod (toch wel) geschikt voor lossless Apple Music

In Apple’s oorspronkelijke persbericht werd de HomePod niet genoemd in het rijtje van geschikte apparaten voor lossless audio. Apple zei destijds tegenover onder andere The Verge dat de HomePod en HomePod mini niet geschikt zijn voor het afspelen van het lossless audioformaat. De exacte reden hiervoor werd niet bekendgemaakt. Toch is het nu wel mogelijk.

Overigens konden de HomePods een lossless-versie van een nummer wel afspelen, maar niet met de hogere audiokwaliteit die hoort bij dit lossless audioformaat. De HomePod en de HomePod mini ondersteunen wél Dolby Atmos en Spatial Audio, waardoor je via de speakers alsnog kon profiteren van een betere geluidskwaliteit dan voorheen. Muziek zal vooral ruimtelijker klinken. Nu is ook de daadwerkelijke kwaliteit van je streams verhoogd. Dit vergt meer van je internetverbinding, dus heb je weinig bandbreedte, overweeg dan of het voor jou een verschil maakt.

Bekijk ook Wat is Dolby Atmos en waarom wil je het hebben? Met Dolby Atmos heb je een nog mooier ruimtelijk geluid. Op welke Apple-producten is Dolby Atmos beschikbaar en wat heb je eraan? Is de audiokwaliteit echt beter? Alles over Dolby Atmos lees je hier.

De AirPods en zelfs de AirPods Max werken niet met lossless audio. Dat komt omdat het simpelweg niet mogelijk is om zonder kwaliteitsverlies muziek te streamen via een Bluetooth-verbinding. Ook met een bekabelde adapter voor de AirPods Max is het niet mogelijk, want ook hier treedt kwaliteitsverlies op.

Bekijk ook Gerucht: 'AirPods krijgen ondersteuning voor lossless audio via software-update' De nieuwe lossless audio-optie van Apple Music werkt niet met de AirPods. Zelfs de dure AirPods Max is niet geschikt. Maar volgens een nieuw gerucht komt daar met een software-update verandering in.

Heb je nog meer vragen over lossless audio bij Apple Music? Lees dan onze uitgebreide lossless audio FAQ over Apple Music.