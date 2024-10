Kingdom of the Planet of the Apes (2024)

Vele jaren na de heerschappij van Caesar gaat een jonge aap op reis. Hij moet daarbij alles wat hij over het verleden heeft geleerd in twijfel trekken en moet keuzes maken die voor de toekomst van mens en aap bepalend zullen zijn. Dit nieuwe deel uit de Planet of the Apes-serie speelt zich 300 jaar na War for the Planet of the Apes af. De film verscheen nog niet zo lang geleden in de bioscoop en is nu ook thuis te bekijken.