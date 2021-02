Spotify komt met een nieuwe optie voor abonnees. Spotify HiFi is een nieuwe optie met zogenaamde lossless audio in cd-kwaliteit. Dat betekent dat de muziek een stuk beter zou klinken dan bij de huidige bundels.

Spotify heeft een gratis versie, maar daarnaast ook Spotify Premium (voor individueel) en Spotify Familiy voor jou en je gezinsleden. Vandaag maakt de streamingdienst tijdens het Stream On-event bekend dat daar Spotify HiFi bij komt. Spotify zou hier al jaren aan werken en nu zijn de plannen officieel uit de doeken gedaan, al zijn er ook nog veel details onduidelijk.



Spotify HiFi aangekondigd

Met Spotify HiFi kun je muziek in ‘cd-kwaliteit in het lossless audioformaat’ beluisteren. Momenteel hanteert Spotify een bitrate van 320kbps maar bij lossless audio kan dat oplopen tot 1.411kbps. Dat betekent dat muziek beter klinkt en je mogelijk details van muzieknummers hoort die je eerst niet hoorde. Spotify HiFi komt als extra optie bovenop Spotify Premium. Je moet er dus extra voor betalen.

Bij de aankondiging zijn verdere details rondom Spotify HiFi schaars. Het bedrijf heeft niet aangekondigd wat de extra prijs zal zijn en ook niet wanneer het beschikbaar komt. Spotify HiFi moet in ieder geval beschikbaar komen in ‘bepaalde markten wereldwijd’, dus het is nog de vraag of het (direct) in Nederland komt.

Volgens Spotify komt het beschikbaar op alle apparaten waarop je Spotify kunt luisteren, waaronder Spotify Connect-speakers. Spotify zou ook samenwerken met speakerfabrikanten om de functie zo breed mogelijk beschikbaar te stellen.

De afgelopen jaren zijn er al enkele tests geweest met een hoge kwaliteit-versie van Spotify, maar nu zijn de plannen dus officieel aangekondigd voor een bredere uitrol. Andere streamingdiensten bieden vaak ook al versies met hogere geluidskwaliteit. Een bekend voorbeeld is Tidal Hi-Fi, dat voor €19,99 per maand beschikbaar is. Apple Music heeft geen versie met hogere geluidskwaliteit.

