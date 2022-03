In deze tip leggen we uit hoe je instelt dat je een melding ontvangt als een persoon iets plaatst. Dat kan zowel voor iemands verhaal als een reguliere post.

Als je veel mensen op Instagram volgt, is het lastig om bij te houden wat jouw beste vrienden doen. Dit kun je oplossen door Instagram-meldingen in te schakelen voor specifieke personen. Je krijgt direct een melding zodra een goede vriend of je favoriete website een foto of bericht plaatst.

Instagram: meldingen ontvangen bij posts van vrienden

Op Instagram kun je meldingen per persoon instellen. Dat is handig, want daarmee bepaal je zelf welke personen belangrijk zijn voor jou. Je stelt het als volgt in:

Ga naar Instagram en open het profiel van de persoon in kwestie. Tik bovenin op het belletje. Selecteer voor welk type bericht je een melding wil ontvangen.

Wanneer deze persoon een foto of video plaatst zal jij direct een notificatie (melding) ontvangen. Je mist daardoor nooit iets van je favoriete familieleden, vrienden of (desnoods) artiesten. Het kan zijn dat een bericht niet meer beschikbaar is als je op de melding tikt. Soms spotten mensen een foutje in hun post en verwijderen hem dan weer even.

Natuurlijk zouden we het leuk vinden als je de meldingen voor iCulture aan zet op Instagram. We delen regelmatig interessante nieuwtjes. Kijk op instagram.com/iculture.nl/.

Meldingen in Instagram beheren

Als je eenmaal meldingen ontvangt, zul je misschien merken dat ze misschien niet helemaal naar je zin zijn, of dat je helemaal niets ontvangt. Je kunt ze op drie plaatsen aanpassen:

Je ontvangt geen meldingen

Check bij Instellingen > Berichtgeving > Instagram of meldingen wel zijn toegestaan in de iPhone-instellingen.

Je krijgt te veel meldingen

Ga in de Instagram-app naar je profielpagina, tik op de drie liggende streepjes rechtsboven en open de instellingen. Tik vervolgens op Meldingen. Je kunt nu precies aangeven of je een melding wilt van iedereen of van personen die je volgt. Ook kun je aangeven of je al dan niet meldingen wilt voor vind-ik-leuks, reacties of nieuwe volgers.

Je wilt geen meldingen meer ontvangen

Dit kun je op twee manieren oplossen. Wil je de meldingen van een bepaalde persoon niet meer zien, dan tik je opnieuw op het belletje en schakel je de meldingen uit. Wil je helemaal geen meldingen meer ontvangen, dan kun je ze uitschakelen via Instellingen > Berichtgeving > Instagram.

