Apple’s Formule 1-film met Brad Pitt: bekijk de trailer!

De Formule 1 is hot en daar wil Apple ook een graantje van meepikken. Er komt een Apple Original over de Formule 1-races aan, met Brad Pitt in de hoofdrol. De film gaat simpelweg 'F1' heten.

Update 9 juli 2024: Dankzij een interview door Deadline zijn er nu meer details over de F1-film bekend. Ook is er nu een trailer, die een voorproefje geeft wat we kunnen verwachten. Toch blijven er nog wel vragen over, zoals wat het budget van de film is. Volgens sommigen is dit 300 miljoen dollar, maar ui thet interview blijkt dat het veel minder is. Exacte cijfers willen de regisseur en producer echter niet geven: “Dat is Apple’s zaak”. Wel weten we dat F1 is geschoten met speciaal ontworpen camera’s, die erg kleine en licht zijn zodat ze nauwelijks invloed hebben op de performance van de auto’s. De camera’s zijn ontworpen door Sony, terwijl de houders voor de camera’s in samenspraak met Mercedes werden gemaakt. Daarmee is het mogelijk om de camera’s op afstand te bewegen.

Tot slot nog het feit dat de film is geschoten met in echte raceauto’s en op echte circuits. Daar komt bij dat veel van de actie in IMAX-formaat is geschoten. Er zit meer dan een uur fullscreen IMAX in en de film is dan ook in eerste instantie gemaakt voor de bioscoop. Dit zal ook de beste manier zijn om ‘m te kijken. De release op Apple TV+ komt later, maar biedt uiteraard niet dezelfde ‘immersive’ ervaring. Wie meer wil weten kan het complete interview met regisseur Joseph Kosinki en producer Jerry Bruckheimer lezen.

Of kijk alvast onderstaande trailer!

Hieronder lees je ons eerdere artikel van 7 juli 2024.

Brad Pitt’s F1-film zal pas in de zomer van 2025 in de bioscoop te zien zijn. Apple werkt al een paar jaar aan een film gebaseerd op de Formule 1. Hoewel er al veel bekend is over de film, was er tot vrijdag nog geen officiële titel. Het officiële account van de Formule 1 op X heeft nu bevestigd dat het F1 gaat heten en dat Brad Pitt de hoofdrolspeler is. Op een teaser-filmposter staat dat de film in de zomer van 2025 in de bioscoop te zien is in IMAX-kwaliteit. Apple kondigde eerder aan dat de film op 25 juni 2025 wereldwijd in premiere zal gaan en twee dagen later in de bioscopen in de VS zal draaien.

Op Apple TV+ zal de film waarschijnlijk pas eind 2025 te zien zijn, als het Formule 1-seizoen van dat jaar alweer bijna voorbij is. De film is gedraaid tijdens echte Grand Prix-weekenden, met teams uit de echte wereld. Joseph Kosinski regisseert en produceert de film samen met Jerry Bruckheimer Films (Jerry Bruckheimer en Chad Oman), Plan B (Brad Pitt, Dede Garner en Jeremy Kleiner) en Dawn Apollo Films (Lewis Hamilton). Verder werkt het team samen met Apple Original Films en Warner Bros. Omdat de Britse zevenvoudige wereldkampioen Hamilton nauw betrokken is bij de productie, is de kans klein dat we erg veel van Max Verstappen gaan zien.

Waar gaat Apple’s Formule 1-film over?

In F1 speelt Brad Pitt de rol van een voormalig coureur die terugkeert naar de Formule 1. Damson Idris is zijn teamgenoot en de cast bestaat verder uit Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia en Samson Kayo.

Sinds Apple is begonnen met de productie van originele films, heeft het zich vooral gericht op titels die potentieel in de prijzen vallen. Met Killers of the Flower Moon, CODA en Napoleon zijn hooggewaardeerde films, die al meerdere awards pakten. Maar daarnaast werkt Apple nu ook aan films met een enorm budget, die simpelweg bedoeld zijn als publiekstrekker. F1 valt in die categorie. Het is een nieuw soort film voor Apple, met hoge verwachtingen.

Potentiële kaskraker

Apple zou begin 2022 een deal hebben gesloten voor de productie van deze film. Sindsdien is Joseph Kosinski aangetrokken om het project te regisseren. Kosinski was ook verantwoordelijk voor een van de grootste zomerblockbusters van de afgelopen tijd, Top Gun: Maverick. Met een bekende regisseur en hoofdrolspeler en een budget van naar verluidt 250 miljoen dollar, moet de Formule 1-film van Apple wel een succes worden. Apple bracht wel eerder films eerst naar de bioscoop voordat ze op Apple TV+ te zien waren, maar F1 lijkt de eerste titel te worden die een echte kaskraker moet worden.

Preview op Grand Prix van Silverstone

Een voorproefje van de film zal te zien zijn tijdens de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op zondag 7 juli. Daarover gesproken: het is natuurlijk veel spannender om de échte Formule 1 te kijken. Dat kan met diverse apps op je iPhone, iPad, Apple TV en smart-tv. Vandaag vindt vanaf 16:00 uur de spannende race van Silverstone plaats en daar kun je live naar kijken bij Viaplay of F1 TV Pro. Of kijk gewoon naar allebei!