Na Netflix is Videoland in Nederland de populairste streamingdienst als je kijkt naar het aantal abonnees. De dienst heeft niet alleen veel populaire series uit Nederland, maar ook alle tv-programma’s van de RTL-zenders en nog veel aangeschafte internationale films en series. Qua prijs ligt Videoland altijd een beetje in de middenmoot als je het vergelijkt met andere streamingdiensten, maar vanaf 26 augustus 2024 wordt Videoland duurder. De prijsverhoging van Videoland geldt dan voor zowel nieuwe als bestaande abonnees.

Videoland prijsverhoging: dit zijn de nieuwe prijzen van 2024

Videoland verhoogt de prijs voor alle drie de betaalde abonnementen. De prijsverhoging is bij alle abonnementen gelijk, namelijk €1,-. Daarmee komt het goedkoopste abonnement uit op €5,99 per maand en betaal je voor het duurste abonnement €12,99 per maand. Ter vergelijking: bij Netflix betaal je tussen de €8,99 en €18,99,-. Het voordeel van Videoland is dat je het account ook (nog) kan delen buiten je huishouden.

Dit zijn de nieuwe prijzen die vanaf 26 augustus 2024 gelden, in vergelijking met de huidige prijzen. Abonnees krijgen in juli bericht over deze prijsverhoging.

TV Gemist Basis Plus Premium Prijs Gratis €5,99 (+20%, was €4,99) €10,99 (+10%, was €9,99) €12,99 (+8,3%, was €11,99) Content Tv-programma’s terugkijken (tot 7 dagen) Onbeperkt films, series, tv-programma’s en live tv Onbeperkt films, series, tv-programma’s en live tv Onbeperkt films, series, tv-programma’s en live tv Aantal schermen tegelijk 1 1 2 4 Offline kijken ❌ ❌ ✅ ✅ Reclamevrij ❌ ❌ ✅ ✅

Videoland heeft ook nog de gratis optie genaamd TV Gemist. Deze verving eerder al de RTL XL-dienst en biedt alleen het gratis terugkijken van tv-programma’s tot zeven dagen na uitzending. Ook heb je hier reclame.

De vorige prijsverhoging van Videoland was in juni 2023, maar toen gold het alleen voor de Plus- en Premium-bundels. De prijsverhoging daarvoor was van januari 2022, toen alle bundels met €1,- per maand duurder werden. Lees ook ons overzicht van streamingdiensten voor het actuele aanbod.