Al een maand na tvOS 14.5 is Apple nu alweer toe aan de opvolger met versienummer tvOS 14.6. Deze keer zit er ook weer wat nieuws in. Ook bevat de update verbeteringen achter de schermen.



tvOS 14.6 beschikbaar

In de vorige versie voegde Apple onder andere de Kleurbalans-functie toe aan de Apple TV en in tvOS 14.6 vinden we ook twee nieuwe functies. De update is beschikbaar voor de Apple TV HD, Apple TV 4K 2017 en Apple TV 4K 2021. Mogelijk verbetert Apple voor dat laatste model nog enkele functies, maar bewijs is daar niet voor gevonden.

Vanaf tvOS 14.6 kun je Apple Music op de Apple TV met lossless audio en Dolby Atmos en Spatial Audio afspelen. Deze functie komt vanaf juni beschikbaar voor alle Apple Music-gebruikers, maar dankzij deze update is de Apple TV er alvast klaar voor. Lees ook onze FAQ over lossless audio bij Apple Music voor meer info.

In tvOS 14.6 is in ieder geval wel ondersteuning toegevoegd voor de betaalde podcasts in de Podcasts-app. Podcastmakers kunnen nu extra content of afleveringen zonder reclame aanbieden voor individuele abonnees, voor een vast bedrag per maand. Het gaat dus niet om een alles-in-een bundel.

tvOS 14.6 draait verder vooral om bugfixes en verbeterde beveiliging. Welke bugfixes het precies zijn, weten we helaas niet. Apple geeft voor tvOS-updates nooit releasenotes vrij, waardoor we zelf moeten achterhalen wat er zoal verbeterd is.

tvOS 14.6 downloaden

tvOS 14.6 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K. Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 14.6 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

