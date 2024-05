Al sinds 2021 kun je Apple Music in Dolby Atmos-kwaliteit luisteren, maar daarvoor heb je wel een geschikt apparaat nodig. Gelukkig kan dat op heel veel manieren: via je iPhone, iPad, Mac, HomePod, AirPods en via een Apple TV 4K in combinatie met een geschikte televisie. Maar als je geen Apple TV 4K hebt en wel via je televisie wil luisteren, stond je met lege handen. Voor bezitters van een LG-televisie is er nu goed nieuws, want de standaard ingebouwde Apple Music-app heeft ondersteuning voor Dolby Atmos gekregen.

Dolby Atmos in LG Apple Music-app

FlatPanelsHD maakte als eerste melding van de update. Met de nieuwste versie van de app, kun je in de instellingen aangeven dat je Dolby Atmos-kwaliteit automatisch wil gebruiken indien dit beschikbaar is. Het is op dit moment niet duidelijk welke tv-modellen van LG precies geschikt zijn, maar het vermoeden is dat het in ieder geval geldt voor alle modellen uit 2020 en nieuwer die ondersteuning bieden voor Dolby Atmos.

Op Apple Music is inmiddels heel veel muziek met Dolby Atmos beschikbaar. Dankzij Dolby Atmos klinkt de muziek ruimtelijker. Het beste effect krijg je met een geschikte soundbar en surroundset, al kunnen de ingebouwde speakers van LG-tv’s het ook afspelen.

Momenteel zijn er nog maar twee fabrikanten die een Apple Music-app op de smart-tv hebben: LG en Samsung. Samsung had in 2020 de primeur, maar is nu dus qua mogelijkheden ingehaald door LG. Of Samsung-tv’s ook ondersteuning krijgen voor Dolby Atmos, is nog niet bekend.