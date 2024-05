Apple’s Shazam is nog altijd populair en veelgebruikt als het gaat om het herkennen van liedjes. Shazam zit ook ingebouwd in de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch, bijvoorbeeld in Siri of in het Bedieningspaneel. Maar er is ook gewoon nog een losse Shazam-app. Daarmee kan je niet alleen muziek herkennen, maar er ook meer over lezen en verbinding maken met Apple Music en Spotify. Af en toe krijgt de app met updates wat nieuwe functies en deze keer werkt Shazam met Live Activiteiten.

Live Activity van Shazam

Zodra je de Shazam-app opent en begint met het herkennen van een liedje, verschijnt op het toegangsscherm de nieuwe Live Activiteit. Je kan daardoor vanaf het toegangsscherm in de gaten houden of Shazam de muziek herkent. Zodra de muziek herkend wordt, verschijnt het herkende nummer ook in deze Live Activiteit. Je hoeft daardoor dus niet meer per se de app open te houden om meteen het resultaat van je Shazam te kunnen bekijken.

Daarnaast werkt Shazam ook in het Dynamic Island, als jouw iPhone daarover beschikt. Je kan dan dus de Shazam-app openen, het luisteren naar een nummer starten en de app afsluiten. In het Dynamic Island hou je vervolgens de luistersessie in de gaten en zie je ook als de app wat moeite heeft met het herkennen van het nummer.

Gek genoeg werkt de Live Activiteit en het Dynamic Island niet als je Auto Shazam gebruikt, waarbij er langere tijd op de achtergrond muziek herkend kan worden. Het verschijnt dus alleen voor enkele Shazams. Dat vinden we toch wel opmerkelijk, aangezien een enkele Shazam vaak maar zo’n vijf seconden duurt. Een Live Activiteit is juist voor een langere periode van muziek herkennen (zoals bij Auto Shazam het geval is) handiger.

De Live Activiteiten werden twee jaar geleden geïntroduceerd. Het is opmerkelijk dat een app van Apple de functie nu pas ondersteund, maar beter laat dan nooit.

Door de update van de Shazam-app, werkt de app weer op een zelfde soort manier als Shazam in het Bedieningspaneel. Die ondersteunt al langer het Dynamic Island en heeft een Live Activiteit.