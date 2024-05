Apple onthult half mei meestal de Apple Watch Pride Edition van dat jaar, voorafgaand aan de Pride-maand in de Verenigde Staten. Dit jaar is Apple er extra vroeg bij, want het Apple Watch Pride-bandje voor 2024 is officieel onthuld in een persbericht. Het gaat om een gevlochten solobandje. Apple bracht al eerder zo’n bandje uit, maar deze heeft een ander patroon. Het sportbandje komt op 23 mei beschikbaar in de Apple Store en kost net als de eerdere gevlochten solobandjes 99 euro. Daarnaast is er een wallpaper voor de iPhone en een wijzerplaat voor Apple Watch. Mooi of niet? We horen graag jullie mening!



Apple Watch Pride Edition 2024

De nieuwe Pride-band bestaat uit gekleurd gevlochten materiaal en is alleen bij Apple verkrijgbaar, net als de andere solobandjes. Dat komt doordat de maat heel nauw luistert en andere winkels niet zoveel verschillende maten in hun assortiment kunnen opnemen. De kleuren van het Pride 2024-bandje zijn wat lichter dan van de vorige Pride-sololoop uit 2021. Ook heeft elke draad meerdere kleuren er doorheen lopen. Op de bijpassende Pride-wijzerplaat wordt de tijd in grote neonletters weergegeven, in de kleuren die horen bij Pride.

Apple brengt soms meerdere Pride-bandjes uit: een normale en eentje van Nike. Dit jaar is het dus bij één bandje gebleven. Naast het Pride-bandje komt er dus ook gratis een nieuwe Pride-wijzerplaat beschikbaar, vermoedelijk in watchOS 10.5. Voor iPhone en iPad komt er ook een nieuwe bijpassende Pride-wallpaper, vermoedelijk in iOS 17.5 en iPadOS 17.5. Deze achtergrond bestaat uit het woord Pride, in grote neongekleurde letters. Vanaf 23 mei is het Pride 2024-bandje verkrijgbaar en kost dus net als het eerdere bandje €99,-.