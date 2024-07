Lady in the Lake (seizoen 1)

Lady in the Lake is een nieuwe tv-serie met Natalie Portman, die vanaf nu te zien is op Apple TV+. De serie van zeven afleveringen is gebaseerd op het gelijknamige boek. In de hoofdrollen zien we Natalie Portman en Moses Ingram, wat meteen duidelijk maakt dat dit weer een big budget-productie is.

Lady in the Lake draait om het personage Maddie Schwartz, die als journaliste onopgeloste moordzaken onderzoekt. Ze is bezig met twee bijzondere zaken: de moorden op een elfjarig meisje en een barvrouw genaamd Cleo Sherwood. Ondertussen probeert Maddie zich los te maken van haar controlerende ex-man en is Cleo is verwikkeld in de oplichterij van een plaatselijke gangster. Moses Ingram speelt de rol van Cleo, waarbij tijdlijnen worden doorgesneden om haar verhaal te verbinden met dat van Schwartz, soms met surrealistische flashbacks.

Bekijken: Lady in the Lake op Apple TV+