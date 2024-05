Wat is jouw favoriete muziekalbum? Apple Music heeft sinds deze week een nieuwe ranglijst, waarbij de 100 beste albums bepaald zijn. Het is volgens de streamingdienst de "definitieve lijst van de meest fantastische albums ooit".

Veel muziekliefhebbers hebben zo hun eigen favoriete album en dat kan veel verschillende redenen hebben. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde herinneringen aan een album of brengt een gevoel van nostalgie. Of is het is bijvoorbeeld het debuutalbum van je favoriete artiest. Een definitief antwoord op de vraag wat het beste album ooit is, is lastig te geven omdat het voor iedereen anders is. Toch doet Apple Music nu ene poging, met de ranglijst van de 100 beste albums ooit. Naar eigen zeggen hun “definitieve lijst”.

Apple Music album top 100

De nieuwe Apple Music-ranglijst met beste albums ooit vind je niet in de Muziek-app. Net als de Apple Music Replay heeft Apple hiervoor een speciale website in het leven geroepen. Elke dag worden hier tien nieuwe beste albums uit de lijst gepresenteerd. Momenteel kun je de nummers 100 tot en met 71 bekijken. Op 22 mei wordt de volledige top 10 onthuld.

De lijst is niet samengesteld door Apple Music-luisteraars, maar door experts uit de muziekindustrie. Het gaat om onder andere Pharrell Williams, Maren Morris en J Balvin. In de lijst worden alle genres uit alle decennia vertegenwoordigd, waardoor er voor iedereen wat tussen moet zitten. Op 22 mei presenteren Edro Darden, Maggie Rogers, Zane Lowe en Nile Rodgers de top 10 in een speciaal praatprogramma.

Het meest opmerkelijke is dat de lijst gepresenteerd wordt als een “definitieve lijst”, wat suggereert dat er ook niks meer aan kan veranderen. Ook niet als er in de toekomst een beter album uitkomt. En dat terwijl dergelijke lijsten juist voer zijn voor discussie, omdat iedereen wel zijn eigen interpretatie en smaak heeft van wat een goed album is.

Op de website kun je je aanmelden met je Apple ID om vanuit daar een album te beluisteren en toe te voegen aan je bibliotheek. Er is ook een knop Verras me, waarmee er een willekeurig album uit de nu beschikbare lijst getoond wordt.