‘Apple zou geld kunnen vragen voor CarPlay’

Nu het Apple Car-project van de baan is, heeft Apple alle tijd om de aandacht te richten op het vernieuwde CarPlay. Op dit moment heeft Apple geen plannen om geld te verdienen met CarPlay. Toch is het best haalbaar dat Apple CarPlay in licentie geeft aan autofabrikanten en dat gebruikers ervoor moeten betalen, vindt Bloomberg.

Bij de keuze van een nieuwe auto let je er als Apple-gebruiker waarschijnlijk op of er CarPlay in zit. Dit systeem maakt het nét iets prettiger om zonder afleiding te kunnen rijden. En met het vernieuwde CarPlay, dat in 2024 in de eerste auto’s te vinden zal zijn, wordt de gebruikerservaring nog iets beter. Volgens Mark Gurman van Bloomberg zou Apple best wel eens geld kunnen gaan vragen voor CarPlay. Consumenten zullen toch wel de voorkeur geven aan een auto met CarPlay en bereid zijn ervoor te betalen. Gurman suggereert zelfs dat Apple het ‘oude’ CarPlay best gratis kan blijven aanbieden, maar voor de nieuwe versie geld kan vragen. Of deze ideeën daadwerkelijk spelen in Cupertino is niet bekend, maar aangezien Apple steeds meer langlopende inkomstenstromen uit diensten zoekt, zou het zomaar kunnen gebeuren.

Betalen voor CarPlay gebeurt al

Het klinkt misschien gek om voor CarPlay te moeten betalen, maar bij sommige automerken gebeurt het al. Zo is CarPlay in de nieuwe Audi A3 alleen te gebruiken als je een ‘Functions on Demand’-bundel afsluit. Dit kan per maand, halfjaar, 1 of 3 jaar. Je kunt bijvoorbeeld de Grootlichtassistent toevoegen voor €2,50 per maand. De MMI-navigatie met toegang tot de appwinkel is vanaf €60,50 per maand of vanaf €606,- per jaar af te sluiten (maar biedt alleen toegang tot Audi’s eigen navigatiesoftware). Voor gebruik van CarPlay moet je de bundel met smartphone-interface afsluiten. Wat de kosten daarvan zijn, is pas te achterhalen als je via de myAudi-app of myAudi-webomgeving checkt of je in aanmerking komt.

Het idee is dat je alleen betaalt voor functies die je echt nodig hebt. Speciale functies voor de winter heb je bijvoorbeeld maar een paar maanden van het jaar nodig. En als je in de toekomst een tweedehands Audi koopt, kun je achteraf nog functies toevoegen die voor jou belangrijk zijn. Functions on Demand is sinds modeljaar 2020 beschikbaar op de A4, A5 en e-tron, terwijl vanaf modeljaar 2021 de A3, A6, A7, Q5, Q7 en Q8 meedoen. Daarnaast beschikken de Q4 e-tron en de Q8 e-tron over ‘Functions on Demand’.

BMW doet overigens iets soortgelijks door geld te vragen voor CarPlay. Het kost €110,- voor een jaar of €300 voor drie jaar. Kaartupdates kosten €89,- per jaar en voor realtime verkeersinformatie tik je nog eens €69,- af. Als je gewend was geraakt aan gratis navigatiesoftware zoals Apple Kaarten, Google Maps en Waze is dat even wennen.

Het lijkt alsof we teruggaan naar het tijdperk van TomTom en Navigon, toen je nog rond de honderd euro voor losse navigatiesoftware op je iPhone moest betalen en het heel gebruikelijk was om extra te betalen voor flitspalen en kaartupdates.

Android Automotive: ingebouwd besturingssysteem

Een andere manier waarop Apple de greep op de autofabrikanten kan versterken, is door een eigen besturingssysteem voor auto’s te ontwikkelen, gebaseerd op CarPlay. Google doet dat al het met Android Automotive Operating System (AAOS). Dat doen ze onder de naam Google Built-in. Honda, Volvo, Polestar, BMW, Ford, General Motors, Lucide, Porsche, Stellantis en Volkswagen bieden Android Automotive aan als optie voor potentiële autokopers. De meeste fabrikanten blijven wel CarPlay ondersteunen, omdat iPhone-bezitters dat nou eenmaal willen.

Een dashboard met Google Built-in.

Bij de aankondiging van het vernieuwde CarPlay, ontstond heel even de indruk dat Apple het dashboard volledig overneemt en volledig geïntegreerd is in de auto. Het breidt zich immers uit naar meerdere schermen en kan ook hardware zoals het klimaatsysteem aansturen. Maar dat is niet zo: het nieuwe CarPlay draait nog steeds op de iPhone en is niet volledig geïntegreerd zoals bij Android Automotive. Tot nu toe hebben slechts twee high-end autofabrikanten (Porsche en Aston Martin) zich gemeld om het vernieuwde CarPlay-concept te gaan gebruiken. Veel meer autofabrikanten hebben gekozen voor Android Automotive.

Eén ding is zeker: nu er geen concurrerende Apple Car aankomt en de auto-experts bij Apple weer de handen vrij hebben, zullen ze zich meer dan ooit moeten richten op de relatie met autofabrikanten.