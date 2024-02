Er zijn allerlei manieren om over te stappen van Spotify naar Apple Music of andersom, zonder daarbij je muziekcollectie te verliezen. Je gebruikt daarvoor een van de beschikbare diensten van derden, die voor jou je muziek van de ene dienst geschikt maken voor de andere dienst. Sommige zijn gratis (met beperking) en weer andere werken alleen met een vergoeding. Maar het zou zomaar kunnen dat je binnenkort rechtstreeks vanuit Apple Music zelf kan overstappen naar Apple’s muziekdienst dankzij een ingebouwde overstapdienst.

Eigen overstapdienst Apple Music in de maak

De functie werd ontdekt in een betaversie van Apple Music op Android, waar vaker functies ontdekt zijn die later naar de iOS-versie komen. Op Reddit zag een gebruiker ineens een melding om muziek over te zetten van andere muziekdiensten naar Apple Music. Het gaat dan om zowel opgeslagen muziek als afspeellijsten. Ook in de instellingen van Apple Music op Android was de functie voor hem zichtbaar. Het was alleen nog niet functioneel.

Aan de link te zien, blijkt het te gaan om een samenwerking tussen Apple en Songshift. Songshift is een van de diensten waarmee je muziek kan overzetten. Zodra de functie in de betaversie van Apple Music op Android geopend wordt, verschijnt er een scherm met de link apple.songshift.com. Deze link is momenteel nog niet actief, maar het suggereert wel dat het gaat om een integratie met de muziekdienst.

Het is nog afwachten of en wanneer de functie daadwerkelijk beschikbaar komt en wanneer het dan ook op de iPhone werkt. Tot die tijd kun je gebruikmaken van andere tools om over te stappen van of naar Apple Music, waaronder met Songshift zelf.