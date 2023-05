Apple Music Classical voor Android

Een iPad- en Mac-app is er nog niet voor Apple Music Classical, maar Android-gebruikers zijn nu alvast aan de beurt. Logisch eigenlijk, want Apple beloofde dat Apple Music Classical vooral voor mobiel gebruik bedoeld is. Net als op de iPhone zijn er nu twee losse apps, die heel verschillende metadata voor muzieknummers bevatten. Bij de normale Muziek-app draait alles om artiesten, nummers en albums, terwijl de Klassiek-app veel meer is ingedeeld op componist en muziekstuk. Apple heeft daarbij voortgebouwd op de technologie van het Nederlandse bedrijf Primephonic, dat in 2021 werd overgenomen. Een Android-app is nog om een andere reden logisch: abonnees van Primephonic zaten sinds de overname óók zonder werkende app. Voor iPhone-gebruikers loste Apple dit afgelopen maart op door het uitbrengen van de Klassiek-app en nu zijn de Android-gebruikers aan de beurt.



De Klassiek-app bevat net als de tegenhanger op de iPhone meer dan 700 speciaal samengestelde afspeellijsten. De zoekfunctie is geoptimaliseerd voor klassieke muziek en Apple helpt je op weg met allerlei aanbevelingen, zoals J.S. Bach Essentials, Tchaikovsky Undiscovered en meer. Bij elke componist zijn speciaal voor Apple nieuwe portretten gemaakt. Ook is er een lijst beschikbaar van de meest beluisterde werken van deze componist. Daarmee wil Apple zorgen dat ook beginnende luisteraars hun weg weten te vinden. Apple belooft dat het de grootste klassieke muziekcollectie ter wereld bij elkaar heeft gesprokkeld en dat alle muziekstukken van hoge kwaliteit audio zijn.

Ben je abonnee van Apple Music, dan krijg je gratis toegang tot de Muziek- en Klassiek-apps op beide platformen. Heb je dus een iPhone als privétoestel en een Android-toestel voor je werk, dan kun je als abonnee op beide apparaten genieten van de verschillende muziekgenres. Een opvallend verschil bij de Klassiek-app is dat er gebruik wordt gemaakt van een ander lettertype, namelijk Sans Serif. Apple Music is op Android goed te gebruiken: de Apple Music-app voor Android krijgt regelmatig updates. Dat kan niet worden gezegd van de Klassiek-app voor iPhone, want die heeft sinds het verschijnen geen nieuwe functies meer gekregen. Toch zijn er nog wel wensen. Gebruikers zouden bijvoorbeeld graag zien dat je muziekstukken offline kunt bewaren, zonder de omweg via de Muziek-app.

Het wachten is nu op toekomstige updates én op tegenhangers voor iPad en Mac.

Downloaden van de Android-app kan hier.