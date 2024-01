Meta heeft een radicale stap aangekondigd, om te kunnen voldoen aan de Europese wetgeving die in maart van kracht wordt. Het is nu mogelijk om je Instagram-, Facebook- en Messenger-accounts van elkaar los te koppelen. Dit betekent dat elk account volledig losstaand is.

De ontkoppeling geldt ook voor Facebook Marketplace en Facebook Gaming. Elk account kun je als een volledig apart account beheren, zonder dat de gegevens onderling worden uitgewisseld. Wat je op Instagram doet is dan niet meer van invloed op wat je bij Facebook te zien krijgt. De nieuwe mogelijkheden zijn aangekondigd in een persbericht en gelden alleen voor gebruikers in de EU, Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Dat wil zeggen dat de volgende landen meedoen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Het Verenigd Koninkrijk grijpt mis, omdat het geen lid is van de EU of de EER.

Je bepaalt zelf of je al je accounts met elkaar koppelt via het Accounts Center, of ze afzonderlijk beheert. Dit geldt ook voor Messenger, waar je een op zichzelf staand nieuw Messenger-account voor kunt aanmaken. Maak je een apart account aan dan heb je toegang tot alle functies van Messenger, zoals privéberichten, chat, spraak- en videogesprekken.

In 2022 voerde Meta nog een compleet nieuw privacybeleid in – maar veel van die punten gelden niet in de EU, waar de regels een stuk strenger zijn.

Meta heeft te maken met steeds meer EU-regels

Eerder legde het Europese comité voor gegevensbescherming (EDPB) Meta een verbod op voor gepersonaliseerde advertenties. Meta zou hiermee namelijk de privacywet overtreden. Als reactie hierop kwam Meta met een betaald abonnement om Facebook en Instagram zonder advertenties. Zodra je Facebook voor het eerst weer opent, krijg je vanzelf een melding in beeld. Het kost €9,99 (via web) of €12,99 (via app) per maand. Vanaf 1 maart komt daar een extra toeslag bij voor extra accounts, zoals Instagram. Neem je geen betaald abonnement, dan krijg je advertenties te zien, maar die mogen in de EU dus niet meer gepersonaliseerd zijn.

