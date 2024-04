Met de Adobe Express-app kun je, zoals de naam wellicht al doet vermoeden, snel taken uitvoeren waar je normaliter een volledige Adobe-app voor nodig hebt. Zo kun je relatief eenvoudig flyers, CV’s, banners en logo’s maken. De nieuwste update van Adobe Express maakt de app opeens interessanter voor meer mensen en dat is allemaal te danken aan AI. Het was al een tijdje beschikbaar als beta. In versie 25.0.0 van Adobe Express kan iedereen het gebruiken.

Adobe Express nu met Generative AI, text to image en meer

De nieuwe AI-functies in Adobe Express vallen onder Adobe Firefly AI. Dit pakket aan AI-functies bevat onder meer Generative AI en text to image. Hiermee kun je een totaal nieuwe afbeelding creëeren of een bestaande foto uitbreiden. Verder zijn er nieuwe geavanceerde videofuncties waarmee je onder meer real-time ondertiteling in meer dan 100 talen. Ben je bezig met een TikTok-video of Instagram Reel, dan kan dit je veel tijd besparen vergeleken met handwerk.

Adobe Express met Firefly AI gebruiken om objecten in te voegen

De tool werkt niet perfect en het ligt maar net aan je wensen of het resultaat voldoet. Waar Firefly AI op dit moment vooral nog moeite mee heeft, is het plaatsen van bestaande logo’s en gezichten. Als je bijvoorbeeld vraagt om Apple CEO Tim Cook ergens neer te zetten, dan zal de persoon waarschijnlijk geen geloofwaardige Tim Cook voorstellen.

Inmiddels is Adobe Firefly AI al een tijdje beschikbaar in enkele Adobe-apps voor de computer, waaronder Photoshop en Illustrator. Je hebt echter wel wat kennis van zaken nodig om deze apps goed onder de knie te krijgen. Nu Firefly AI ook beschikbaar is in een makkelijkere app, is het voor meer mensen mogelijk om AI toe te passen. Je mag gratis 25 keer een AI-prompt invoeren. Je kunt een abonnement nemen voor €9,99 per maand met een proefperiode van 14 dagen.