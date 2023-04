De Apple Music Classical-app is sinds een tijdje verkrijgbaar voor iedereen die abonnee is van Apple Music. Het is een stap in de goede richting, maar toch is nog niet alles helemaal perfect. Wij geven 5 manieren waarop Apple de klassieke muziekdienst nog verder kan verbeteren. Daarnaast hebben we nog een mini-wens: als je onze artikelen over Apple Music Classical hebt gelezen en probeert om de app te vinden in de Nederlandse App Store, zul je niets vinden. Hij heet bij ons kortweg ‘Klassiek’.

#1 Ook los af te sluiten

Apple Music Classical is gratis te gebruiken voor iedereen die al lid is van Apple Music. Maar stel dat je alleen geïnteresseerd bent in klassieke muziek en daarom vroeger bewust voor Primephonic had gekozen (de overgenomen dienst waarop Classical is gebaseerd)? Je moet nu €10,99 per maand voor de gehele bundel betalen, bestaande uit klassiek en alle andere muziekgenres. Het zou handig zijn als je voor een kleiner bedrag ook alleen voor klassiek kunt kiezen.

#2 Muziek downloaden zonder omweg

Je kunt niet offline luisteren naar klassieke muziek in de Apple Music Classic-app. Mensen maken zich daar zorgen over, omdat het betekent dat je nu constant moet streamen. Je moet dan een goede internetverbinding hebben, ook als je in de metro wil luisteren. En je gaat sneller door je databundel heen. Apple heeft een workaround bedacht: je kunt een afspeellijst mekan van je favoriete muziekstukken in de Classical-app en dan in de normale Apple Music-app deze muziek downloaden op basis van afspeellijst. Dat is een beetje te veel werk, we zouden liever een directe downloadfunctie in de Classical-app zelf zien.

#3 Meer uitleg over klassieke muziek

Apple is geen educatieve instelling, maar zou het voor beginnende luisteraars van klassieke muziek wel iets meer toegankelijk kunnen maken. Een enkele tutorial en lijsten met Essentials helpen je al op weg, maar het biedt eigenlijk weinig meer dan wat Primephonic al had. Waarom geen podcasts, waarin je gaandeweg door de wereld van klassieke muziek wordt geloodst en je muzieksmaak beter leert kennen? NPO Klassiek (het voormalige Radio 4) heeft dit bijvoorbeeld goed aangepakt met de podcast-serie ‘Beethoven is meer dan een hond‘. Apple heeft veel meer geld en kan dit ook.

#4 Apple-radiostation voor klassieke muziek

Als je naar klassieke radio luistert zoals NPO Klassiek of Classic FM, krijg je tussen de muziekstukken door uitleg over de componist of de periode waarin de muziek is ontstaan, zodat je het wat meer in context kan plaatsen. Voor welke koning werd de muziek geschreven? Tijdens welk historisch evenement werd het voor het eerst opgevoerd? En was de componist een gevierd kunstenaar toen het stuk voor het eerst uitkwam, of was het armoe troef? Apple heeft veel geld gestoken in het prestigeproject Beats 1, een radiostation dat vooral hiphop draait. Iets soortgelijks zou ook voor klassieke muziek gemaakt kunnen worden. Apple heeft ook de merknamen Beats 2, 3, 4 en 5 geregistreerd, maar dat dateert alweer van jaren geleden. Nu klassieke muziek opeens zo belangrijk wordt gevonden door Apple zou een apart radiostation niet zo gek zijn.

Een andere optie is om bij de bekendste muziekstukken audiocommentaar aan te bieden, dat je naar wens kunt in- en uitschakelen.

#5 Hi-res muziek op je AirPods (Max)

Een vierde verbetering heeft te maken met de oortjes en hoofdtelefoons waarop je je muziek afspeelt. Apple biedt bij Apple Music al langer audio in lossless kwaliteit en bij Classical is dat nu ook het geval. Het punt is echter dat veel mensen buitenshuis muziek luisteren via draadloze oortjes, hetzij AirPods, een AirPods Max of een hoofdtelefoon van een ander merk. Je kunt via de Bluetooth-verbinding en de beperkingen in streaming die daarmee samenhangen niet luisteren naar muziek in de hoogst mogelijke kwaliteit. Het is tijd dat Apple in ieder geval de AirPods Max een update geeft, desnoods door de mogelijkheid toe te voegen om bekabeld te luisteren. De hoofdtelefoon is toch al wel weer aan een update toe.

Meer weten over Apple Music Classical? Je kunt abonnee van Apple Music worden en het 1 tot 6 maanden gratis proberen. De app heet ‘Klassiek’ in de Nederlandse App Store.

