Wil je in Apple Kaarten altijd donkere kaarten in CarPlay? Dat kan met dit handige trucje. We laten je zien hoe je Apple Kaarten altijd op donker instelt, ook al moet je daar mogelijk wel iets voor op geven.

Sommige gebruikers zijn fan van de donkere modus op de iPhone. Je kan de donkere modus de hele dag aan laten staan, maar als je dan Apple Kaarten gebruikt zul je merken dat de navigatie overdag gewoon weer licht is. In CarPlay is daar wat aan te doen, want met een simpele schakelaar kun je in CarPlay Apple Kaarten altijd op donker zetten.

Waarom moet ik Apple Kaarten altijd op donker zetten?

Je vraagt je misschien af waarom je Apple Kaarten altijd in de donkere weergave zou willen. De donkere weergave is namelijk niet altijd even duidelijk. Maar sinds de vernieuwde kaarten in Apple Kaarten in iOS 15, is de donkere weergave een stuk beter af te lezen. Bovendien is de donkere weergave iets rustiger voor je ogen in vergelijking met de lichte weergave.

Standaard past de navigatiemodus van Apple Kaarten in CarPlay zich aan aan het moment van de dag. Overdag zal de kaart licht zijn, maar ‘s avonds gaat dit automatisch op donker. De app kijkt hiervoor naar de lichtsensor van je auto. Is dit niet op jouw auto beschikbaar, dan worden er andere sensoren van je iPhone gebruikt. Wil je zowel overdag als ‘s avonds met donkere kaarten rijden? Lees dan snel verder. Deze truc werkt helaas niet als je navigeert met Apple Kaarten op de iPhone zelf.

Apple Kaarten in donker instellen in CarPlay

Het is heel eenvoudig om Apple Kaarten op donker te zetten. Er zit wel één voorwaarde aan: de weergave van CarPlay zelf moet ook op donker staan. Het is helaas niet mogelijk om CarPlay zelf in de lichte modus te zetten en Apple Kaarten op donker. Volg deze stappen:

Open in CarPlay de Instellingen-app. Tik op Weergave. Kies voor Altijd donker. Zet onderaan de schakelaar Toon altijd donkere kaarten aan.

In het vervolg zijn alle kaarten in Apple Kaarten in het donker weergegeven, zowel tijdens het bladeren als tijdens het navigeren. In onderstaande screenshots zie je het verschil per instelling bij gebruik overdag.



V.l.n.r.: Weergave Apple Kaarten bij gebruik overdag met instelling op Automatisch (licht), Altijd donker (kaarten automatisch) en Altijd donker (kaarten altijd donker).

