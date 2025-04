De laatste keer dat Spotify duurder werd was in 2023, toen de prijzen met €1 tot €3 per maand duurder werden. Deze keer is de prijsverhoging bij Spotify nog een tandje hoger. Voor het duurste abonnement betaal je nu namelijk €4 per maand meer, een verhoging van ruim 22%. De prijsverhoging bij Spotify geldt voor alle huidige abonnementen en is te vinden op de website.

Spotify wordt duurder: dit zijn de prijzen in 2025

De prijsverhoging van Spotify geldt per direct voor nieuwe abonnees, maar wordt in mei ook voor bestaande gebruikers doorgevoerd. Zij zouden daarover via e-mail zijn ingelicht, hoewel niet iedereen die mail mogelijk al ontvangen heeft. Bij een individueel lidmaatschap is de prijs met €2 per maand omhoog gegaan en betaal je nu €12,99,-. Dat is €2 duurder dan het gelijkwaardige abonnement bij Apple Music.

Het Duo-abonnement voor stellen gaat met €3 per maand omhoog, terwijl het famillielidmaatschap nu dus €4 duurder wordt en een prijs van €21,99 per maand heeft. Spotify Premium Family kan je met in totaal zes mensen delen. De goedkoopste optie is nog altijd Student, dat nu €6,99 per maand kost. Dat is een euro meer dan voorheen.

Individueel Duo Familie Student Nieuwe prijs €12,99 p/m €17,99 p/m €21,99 p/m €6,99 p/m Oude prijs €10,99 p/m €14,99 p/m €17,99 p/m €5,99 p/m Prijsverhoging +€2,- (+18,2%) +€3,- (+20%) +€4,- (+22,2%) +€1,- (+16,7%)

Prijsverhoging ook in België, maar minder hoog

In België voert Spotify tegelijkertijd een prijsverhoging door. Daar kost een individueel Premium-abonnement nu €11,99 (was €10,99), terwijl je voor Duo daar nu €16,99 per maand betaald. Spotify Family kost in België nu €20,99. Dat was daar ook €17,99 per maand. Voor studenten is de prijs even hoog als in Nederland.

Spotify zou daarnaast al een tijdje werken aan een duurder Music Pro-abonnement, waarin hifi-audio inbegrepen is. Die zou $6 per maand extra gaan kosten, al weten we nog niet hoe dat in Nederland uit gaat pakken. Bij Apple Music en enkele andere muziekstreamingdiensten zit hifi-audio en lossless inbegrepen in de standaardprijs. In combinatie met deze prijsverhoging is Spotify dus een van de duurste muziekstreamingdiensten.