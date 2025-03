Holland

In deze onvoorspelbare thriller speelt Nicole Kidman de dwangmatige Nancy Vandergroot, een lerares en huisvrouw wiens perfecte leventje met haar echtgenoot en zoon in het tulpenparadijs Holland, Michigan, omslaat in een duister verhaal. Nancy en haar collega worden wantrouwig over een geheim en komen er vervolgens achter dat niets in hun leven is wat het lijkt.