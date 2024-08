De meeste Nederlandse gebruikers zullen eerst op heel ander nieuws zitten te wachten: wanneer komen de Apple Intelligence-functies überhaupt naar ons land? Maar het enthousiasme zal een stuk minder zijn als er ook nog voor sommige functies moet worden betaald, zoals analisten van CCS en Counterpoint Research deze week suggereerden. Ze rekenden voor dat het wel $20 per maand zou kunnen kosten. Maar zover is het nog lang niet, meent Mark Gurman van Bloomberg. Hij gelooft dat Apple uiteindelijk wel iets in rekening zal brengen voor bepaalde functies, maar dat kan nog wel een jaar of drie duren.

Waarschijnlijk zal Apple pas vanaf 2027 van plan zijn om geld te vragen voor AI-functies. Gurman denkt dat Apple meer geavanceerde functies zal ontwikkelen, bovenop de AI-functies die nu zijn aangekondigd. Hij denkt ook dat Apple ongeveer drie jaar nodig zal hebben om iets te ontwikkelen dat de moeite waard is om geld voor te vragen.

Apple onthulde de eerste Apple Intelligence-functies tijdens WWDC 2024, met onder andere een compleet vernieuwde Siri, Genmoji, Image Playground en een groot aantal functies verspreid over de standaard Apple apps. De meeste van deze functies draaien op het apparaat zelf, terwijl er voor geavanceerde functies gebruik wordt gemaakt van het ChatGPT 4o-model van OpenAI. Je hoeft hiervoor niet te betalen, terwijl dat bij ChatGPT meestal wel het geval is. De basisfuncties van ChatGPT zijn gratis, maar voor onbeperkt gebruikt met de nieuwste tools moet je abonnee worden.

Maximaal twee ChatGPT-afbeeldingen per dag

Vorige week kondigde OpenAI aan dat ChatGPT-gebruikers nu maximaal twee afbeeldingen per dag mogen maken met DALL-E 3. Voor het genereren van extra afbeeldingen met DALL-E 3 is een ChatGPT Plus-abonnement nodig dat $20 per maand kost. Wellicht hebben de analisten daaruit afgeleid dat Apple Intelligence vast ook wel rond de $20 per maand gaat kosten. Maar zelf heeft Apple nog geen enkele hint gegeven dat van de huidige functies die nu zijn aangekondigd, zoals de Writing Tools, verwachten we dat ze gewoon gratis te gebruiken zullen zijn.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Apple Intelligence gebruikt ChatGPT

Apple kondigde eerder aan dat ChatGPT vanaf later dit jaar geïntegreerd zal zijn in Siri in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. Wil je gebruik maken van ChatGPT, dan moet je daar toestemming voor geven. Mensen die liever geen AI gebruiken, hebben dus nog een route om eraan te ontsnappen. Je kunt ChatGPT gebruiken zonder een account aan te maken. Betalende abonnees van ChatGPT Plus kunnen hun account koppelen door toegang te krijgen tot nog meer functies, die nog een stap verder gaan dan de beloofde AI-functies van Apple.

Dat Apple uiteindelijk geld wil vragen voor Apple Intelligence, is niet zo vergezocht. Zo is het goed denkbaar dat Apple een vergoeding wil voor gespecialiseerde (zakelijke) toepassingen of voor organisaties die grootschalig gebruik willen maken van de Private Cloud Compute-technologie.

Hoe dan ook, je hoeft je geen zorgen te maken dat je binnenkort voor Siri moet betalen. Onze ervaringen met de Apple Intelligence-functies lees je in het uitgebreide hands on-artikel. We vertellen je welke functies al te proberen zijn en hoe goed ze werken.