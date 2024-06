Apple heeft eerder aangegeven dat de chips in oudere iPhones niet krachtig genoeg zijn om een goede gebruikservaring te kunnen bieden. Reacties op opdrachten zouden dan te lang duren. Maar dat is niet het hele verhaal. Apple zou ervoor kunnen kiezen dat oudere iPhone altijd hun opdrachten via Private Cloud Computer laten afhandelen. Dat is echter niet hoe Apple Intelligence is ontworpen, zo ontdekte John Gruber na een gesprek met Apple.

Geen AI in de cloud

iPhones met een chip van twee jaar oud zouden misschien best in staat zijn om opdrachten naar Private Cloud Compute te sturen. Maar Apple Intelligence is afhankelijk van een heuristiek model die op het apparaat zelf draait en daar bepaalt welke taken lokaal kunnen worden uitgevoerd en voor welke taken Private Cloud Compute of ChatGPT nodig is. Daarnaast speelt de capaciteit een rol. Apple moet al veel opdrachten aan de serverkant afhandelen als ze niet lokaal verwerkt kunnen worden. De serverbelasting zou enorm toenemen als alle verzoeken van oudere iPhones door de server afgehandeld zouden moeten worden.

Iets anders om rekening mee te houden, is dat je voor het doorsturen naar ChatGPT regelmatig toestemming zult moeten geven. Er is nog geen optie om doorgifte naar ChatGPT altijd toe te staan, zeggen woordvoerders van Apple. Mogelijk gaat dit nog veranderen, want voor grootverbruikers van de AI-functies zal het al snel irritatie oproepen. In de eerste periode wil Apple waarschijnlijk op safe spelen, totdat gebruikers eraan gewend zijn.

Ook geen Apple Intelligence op de Vision Pro

Een andere verrassende onthulling is dat Apple Intelligence niet werkt op de Vision Pro, terwijl er toch een krachtige M2-chip in zit. Voor de iPad en Mac is de minimale systeemeis een M1-processor, dus dit moet gemakkelijk lukken. De reden hiervoor is dat de chip van de Vision Pro al bijna tot het maximale wordt belast. Er is onvoldoende reservecapaciteit over om ook nog Apple Intelligence te kunnen gebruiken. De Vision Pro beschikt over een Neural Engine, als aanvulling op de R1-chip voor realtime verwerking van data, zoals het detecteren van objecten. Bij de iPads en Macs is de Neural Engine vrijwel volledig beschikbaar, maar bij de Vision Pro is hij al voor andere dingen nodig.