Ook nieuwste Porsche-modellen krijgen géén CarPlay 2.0

Apple kondigde de volgende generatie CarPlay – ook wel CarPlay 2.0 genoemd – al in 2022 aan. Met het vernieuwde systeem neemt CarPlay niet alleen het centrale scherm, maar ook het digitale instrumentenpaneel en zelfs functies zoals klimaatregeling en radio over. Hoewel Apple eerder beloofde dat de eerste automodellen in 2024 beschikbaar zouden zijn, werd deze deadline niet gehaald. Het leek erop dat Porsche het eerste merk met CarPlay 2.0 in zijn auto’s zou worden, maar dat is voor 2025 ook weer van de baan.

Porsche biedt ook in 2025 geen CarPlay 2.0

Porsche introduceerde onlangs zijn nieuwste infotainmentsysteem, genaamd Porsche Communication Management (PCM). Hoewel het systeem er aantrekkelijker uitziet, blijft het bij ondersteuning van het huidige CarPlay en Android Auto. Van de beloofde integratie met Apple’s vernieuwde CarPlay is geen sprake meer.

Porsche leek eerder juist één van de grote kanshebbers om als eerste het vernieuwde CarPlay te ondersteunen. Samen met Aston Martin was de Duitse autofabrikant het enige merk dat al beelden van de integratie liet zien. De nieuwe modellen van de Cayenne, Panamera, Taycan en 911 werden daarom in de wandelgangen genoemd als mogelijke kandidaten voor CarPlay 2.0.

Die geruchten blijken nu onjuist te zijn: Porsche zet ook voor 2025 helemaal in op een eigen platform met geïntegreerde app-store (genaamd App Center). Opvallend genoeg kiest Porsche wél voor Amazon Alexa als standaard ingebouwde spraakassistent, en niet voor een eigen systeem, zoals andere premium automerken dat juist wel doen.

CarPlay 2.0 al jaren vertraagd

Porsche is overigens niet het eerste merk dat teleurstelt. Ook andere autofabrikanten hebben tot op heden niets concreets getoond. Aston Martin gaf dus in al 2023, samen met Porsche, een demonstratie van CarPlay 2.0, maar sindsdien is er weinig gebeurd. Merken als Audi, Volvo, Ford, Renault, Honda, Jaguar, Polestar en Nissan stonden op Apples lijst als partners, maar concrete aankondigingen ontbreken nog steeds. Mercedes-Benz trok zich zelfs openlijk terug.

Bekijk ook Eerste auto’s met vernieuwde CarPlay: deze merken hebben de primeur De eerste auto’s met de volgende generatie Apple CarPlay zijn nog net op het nippertje aangekondigd vóórdat 2023 voorbij is. Porsche en Aston Martin laten zien hoe hun CarPlay-dashboard er in 2024 uit gaat zien.

Ondertussen blijft Apple opvallend stil. Het bedrijf verwijderde recentelijk stilletjes de eerdere belofte van een lancering in 2024 van de website, zonder daar een nieuwe datum bij te zetten. Daardoor ontstaat bij consumenten en autofabrikanten steeds meer onzekerheid of CarPlay 2.0 überhaupt ooit uitgebracht gaat worden.

Een Porsche Panamera (2025), nog steeds zonder CarPlay 2.0

Kleine verbeteringen bij Porsche

Hoewel Porsche dus géén vernieuwd CarPlay aanbiedt, heeft het PCM-systeem wel een aantal interessante vernieuwingen gekregen. Zo ondersteunt het systeem nu Dolby Atmos, mits je kiest voor een premium audiosysteem van Burmester of Bose. Dat is leuk voor Apple Music natuurlijk. Ook de snelheid en gebruiksvriendelijkheid zijn volgens Porsche flink verbeterd. Maar of dat opweegt tegen het gebrek aan CarPlay 2.0? We zijn nog niet overtuigd.

De nieuwe Porsche-modellen met het geüpdatete PCM-systeem zijn inmiddels beschikbaar om te bestellen, uiteraard zonder CarPlay 2.0.

Wanneer we dan eindelijk de eerste auto met het beloofde vernieuwde CarPlay kunnen verwachten, blijft dus ook nog net zo onduidelijk als voorheen. Maar één ding is zeker: Apple maakt het zichzelf en autoliefhebbers niet gemakkelijk.