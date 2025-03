Met deze nieuwste integratie laten we nog eens extra zien dat Apple Music een essentiële tool is voor DJ’s. De dienst sluit nu naadloos aan op de toonaangevende software en hardware in de DJ-sector, zodat DJ’s eenvoudiger in realtime muziek kunnen ontdekken en mixen.

