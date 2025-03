Nieuwe website toont Europese alternatieven voor Gmail, Dropbox en meer

Steeds meer mensen zoeken alternatieven voor populaire Amerikaanse techdiensten zoals Gmail, Dropbox of Instagram. Vaak heeft dit te maken met zorgen over privacy, dataveiligheid of de wens om minder afhankelijk te zijn van techgiganten uit Silicon Valley. Ook het huidige beleid van de Trump-regering laat veel mensen naar alternatieven kijken.

De nieuwe website European Alternatives maakt dit gemakkelijker: op deze site vind je Europese alternatieven voor tientallen diensten, overzichtelijk onderverdeeld in verschillende categorieën. Van cloudopslag tot navigatie-apps.

Europese alternatieven voor Amerikaanse techgiganten

De Europese techwereld heeft veel te bieden, maar toch kiezen we in Nederland meestal voor diensten van Amerikaanse bedrijven. Denk aan Gmail van Google of Dropbox voor cloudopslag. Ook iCloud en Apple Music zijn populair. Hoewel die apps en diensten goed werken, hebben ze ook een keerzijde: grote Amerikaanse techbedrijven komen regelmatig negatief in het nieuws vanwege privacyschendingen, gebrekkige naleving van Europese regelgeving zoals de AVG, en controversiële politieke banden. Apple is daar over het algemeen beter in, maar je weet maar nooit of het bedrijf niet uiteindelijk moet buigen onder politieke druk.

Tot slot groeit in Europa de kritiek op grote techbedrijven zoals Google, Amazon, Meta en Microsoft. Consumenten en bedrijven willen vaker bewust kiezen voor diensten die wat dichter bij huis staan en beter aansluiten op Europese waarden rondom privacy en duurzaamheid.

European Alternatives: bewuster kiezen

Daar speelt het initiatief van de Oostenrijkse ontwikkelaar Constantin Graf handig op in. Sinds eind 2021 verzamelt hij op zijn website European Alternatives allerlei Europese diensten en apps die goed bruikbaar zijn als alternatief voor bekende Amerikaanse namen. Het doel van de site is simpel: bewuster omgaan met digitale diensten en lokale technologiebedrijven steunen, zonder dat je functionaliteit hoeft op te geven.

Op de website kun je eenvoudig zoeken naar alternatieven binnen specifieke categorieën zoals cloudopslag, e-maildiensten, social media-platforms, navigatie-apps, analytics-software en zelfs betalingsdiensten. Kies je bijvoorbeeld Gmail, Dropbox of Google Analytics uit het menu, dan krijg je direct meerdere Europese diensten aangeboden die je ervoor in de plaats kunt gebruiken.

Privacy, duurzaamheid en transparantie centraal

Wat European Alternatives uniek maakt, is dat er duidelijk meer informatie wordt gegeven dan alleen een simpele lijst met alternatieven. Voor elke dienst wordt vermeld uit welk Europees land deze afkomstig is, waar de servers zich bevinden en hoe het bedrijf omgaat met duurzaamheid en privacy. Zo kun je kiezen voor diensten die niet alleen Europees zijn, maar ook goed aansluiten bij jouw normen en waarden.

De criteria om opgenomen te worden op European Alternatives zijn streng. Zo voldoet een bedrijf pas écht als Europees alternatief als het daadwerkelijk Europees van oorsprong is, inclusief eigendom, hoofdkantoor en datacenters. Diensten die bijvoorbeeld alleen maar een datacenter in Europa openen, maar eigendom zijn van Amerikaanse bedrijven, vallen af.

Niet alleen kleine namen

Hoewel veel van de alternatieven kleinere bedrijven zijn die nog niet heel bekend zijn bij het grote publiek, vind je ook steeds vaker gerenommeerde Europese spelers in het overzicht terug. Denk bijvoorbeeld aan Proton Mail (Zwitserland) als alternatief voor Gmail, of het Duitse Nextcloud als alternatief voor Dropbox.

Ook voor social media-diensten biedt European Alternatives meerdere opties aan. Ben je bijvoorbeeld klaar met Instagram van Meta, dan kun je bijvoorbeeld overstappen naar Pixelfed, een Europees fotoplatform dat sterk gericht is op privacy en niet het commercieel uitbuiten van jouw persoonlijke data.

Zelf bijdragen aan Europese alternatieven

Constantin Graf nodigt bezoekers van European Alternatives actief uit om nieuwe alternatieven voor te stellen. Mis je nog bepaalde apps of diensten? Via een formulier op de site kun je zelf suggesties aandragen. Hierdoor groeit European Alternatives snel uit tot een omvangrijke database voor wie graag alternatieven zoekt die beter passen bij Europese standaarden.

Benieuwd naar welke Europese alternatieven er voor jouw favoriete diensten zijn? Bekijk het zelf op european-alternatives.eu.