Sinds de iPhone 11-familie werken de iPhones met de Wi-Fi 6 standaard, wat vooral zorgt voor een stabieler netwerk. Macotakara meldt nu dat er voor dit jaar een andere verbetering op het gebied van Wi-Fi gepland staat. De iPhone 12 zou ondersteuning krijgen voor de 802.11ay Wi-Fi standaard. Maar wat heb je hieraan?



‘iPhone 12 krijgt 802.11ay Wi-Fi standaard’

802.11ay wordt omschreven als een manier om op zeer hoge snelheid apparaten met elkaar te laten communiceren. Door de hoge snelheid is het bereik beperkt, maar dat kan voor een aantal toepassingen van pas komen. Apple’s AirDrop maakt gebruik van zowel Wi-Fi als Bluetooth. Met deze nieuwe Wi-Fi-standaard kan AirDrop nog sneller werken. Afhankelijk van het verstuurde bestand kan het nu enkele seconden duren voordat het bestand helemaal verstuurd is.

In plaats van 5GHz en 2,4GHz werkt het op het 60GHz-spectrum. De Wi-Fi-standaard is nog niet definitief, maar zou tegen het einde van het jaar gereed moeten zijn. In eerste instantie kan Apple dit gebruiken om de communicatie tussen iPhones die dit ondersteunen te versnellen, maar zodra meer apparaten het ondersteunen kan het zich de komende jaren verder uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan een snellere reactietijd tussen je iPhone en HomeKit-producten. Iets soortgelijks zien we nu ook al met de Ultra-Wideband chip in de iPhone 11-familie. Dit wordt nu alleen nog onderling gebruikt, maar zodra dit uitbreidt naar meer apparaten heb je er als gebruiker ook meer aan.

‘Kleine update iPhone 11 gepland’

Een ander interessant detail dat Macotakara noemt is dat Apple de 6,1-inch iPhone 11 later dit jaar een kleine spec-bump wil geven, waardoor deze ondersteuning krijgt voor de Wi-Fi standaard. Volgens meerdere betrouwbare bronnen brengt Apple dit najaar alleen maar OLED-modellen uit, maar Macotakara voorspelt dus dat er ook een kleine update voor het LCD-model komt. Het is de eerste keer dat we iets horen over dergelijke plannen, dus neem het met een korreltje zout.

Wil je meer weten over de aanstaande iPhone 2020-modellen? Check dan onze round-up met alle modellen die voor dit jaar gepland staan. Naast de toestellen in het najaar komt er in het voorjaar nog de iPhone SE 2, maar hiervoor verwachten wij niet dat deze ondersteuning krijgt voor de Wi-Fi-standaard.