In 2022 schreven we over de AirBell, een fietsbel waar je een AirTag in kunt verstoppen. Maar nu het gemakkelijker dan ooit is om zelf trackers voor het Zoek mijn-netwerk te maken, grijpt de fabrikant z’n kans. Het resultaat is de AirBell Pro (44,99 euro), een fietsbel waar de tracker al in zit ingebouwd. Dit heeft één voordeel: als iemand er met de fietsbel vandoor gaat, heeft de dief er niets aan. De ingebouwde tracker is namelijk gekoppeld aan jouw Apple-account, waardoor het complete accessoire onbruikbaar is voor anderen.

Er zit ook een nadeel aan. Omdat dit een third party-tracker is, ontbreekt nauwkeurig zoeken. Je kunt alleen een geluidje afspelen en op de kaart er naartoe navigeren, maar de speciale weergave met pijlen en afstandsaanduiding ontbreekt, omdat alleen bij de AirTag ultra-wideband is ingebouwd. Je bent daardoor bij deze fietsbel afhankelijk van de Bluetooth-verbinding. Nou is dat bij een fiets ook niet zo noodzakelijk, want die is groot genoeg om al van meters afstand te herkennen.

Het idee is verder hetzelfde als de originele AirBell: je maakt de onopvallende fietsbel aan je fietsstuur vast en voegt deze als nieuw object toe aan de Zoek mijn-app. De fietsbel past niet op alle fietssturen. Je hebt een diameter nodig van 22,2 millimeter, wat overeen komt met een omtrek van 69 millimeter. Dit zal bij de meeste fietsen het geval zijn. Sommige racefietsen en mountainbikes hebben soms een dikker stuur, om nog maar te zwijgen over fatbikes.

De AirBell Pro kan worden opengeschroefd om de CR2032-knoopcelbatterij te vervangen. Deze batterij gaat ongeveer een jaar mee. Het is dezelfde knoopcel die ook in de AirTag worden gebruikt. De verkoopprijs van de nieuwe AirBell Pro ligt op 44,99 euro. Bij Amazon Duitsland kun je de fietsbel iets goedkoper vinden, maar dan heb je weer te maken met hogere verzendkosten.

Lees onze review van de AirBell om te ontdekken wat je hieraan hebt. Dit model is in prijs verlaagd naar €17,99.