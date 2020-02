Krijgen we aan het eind van 2020 nóg een nieuwe iPad Pro, maar dan met een nieuw met mini-LED display? Het lijkt er wel op, als we bronnen vanuit China mogen geloven. De leverancier is al door Apple uitgekozen.

Apple is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe iPad Pro. Eerder vandaag lekte er al een case voor de iPad Pro 2020 uit, waarop te zien is hoe Apple de nieuwe camera’s wil verwerken. Maar het zou zomaar kunnen dat er voor later dit jaar wéér een nieuw model op de planning staat. Mogelijk gaat het om een high-end model met een nieuwe mini-LED display. Apple heeft al een leverancier op het oog en zou zelfs al bestellingen geplaatst hebben.



‘mini-LED in iPad Pro eind 2020’

Het Chinese Economic Daily News meldt dat de Taiwanese leverancier Innolux de nieuwe schermen gaat leveren. Apple is in het bezit van testversies van dit nieuwe display en zou al orders geplaatst hebben, die in de tweede helft van het jaar in een nieuwe iPad gebruikt gaan worden. Er waren eerder al geruchten dat Apple mini-LED eind 2020 en begin 2021 naar twee producten gaat brengen. Het gaat om de iPad en de MacBook, maar de bestellingen bij Innolux zouden vooral voor de iPad bedoeld zijn.

De relatief nieuwe displaytechniek mini-LED heeft een aantal voordelen. Zo heeft de backlightverlichting bij dergelijke schermen minder ruimte nodig, waardoor apparaten dunner kunnen worden. We weten allemaal dat Apple vaak het streven heeft om apparaten dunner te maken, al zijn ze daar de laatste jaren wat van teruggekomen. Tegelijkertijd biedt het scherm dezelfde voordelen als OLED. Wel is mini-LED nog vrij duur, waardoor Apple het alleen in duurdere modellen zou willen toepassen.

Nieuw high-end model met 5G en mini-LED?

Mini-LED is dus een typische functie voor de duurste modellen. Dat geldt ook voor 5G, dat we eind dit jaar in de iPhones gaan zien. Er is echter ook een gerucht dat stelt dat Apple eind 2020 een iPad Pro met 5G uitbrengt. Dat valt dus mooi samen met het gerucht over mini-LED. Bovendien zou mini-LED eerst alleen voor het 12,9-inch model gelden. Het is daardoor niet ondenkbaar dat Apple ervoor kiest om rond het einde van het jaar alleen een nieuwe grote iPad Pro uit te brengen met deze twee belangrijke vernieuwingen. Daarmee staat dit model de vernieuwing van dit voorjaar niet in de weg. De iPad Pro 2020 die in maart verwacht wordt, heeft een snellere chip en verbeterde camera.

