Het is te lezen in een onderzoeksnotitie van Ming-Chi Kuo, werkzaam bij TF Securities. De analist denkt dat Apple de productie van Ultra Wideband-chips gaat opvoeren in het tweede of derde kwartaal van dit jaar. Er moeten voor het eind van het jaar tientallen miljoenen stuks gefabriceerd zijn. Daarbij gaat hij er vanuit dat de trackers nog dit jaar op de markt komen. Waarschijnlijk in het najaar van 2020. In Apple’s code worden de trackers ‘AirTags’ genoemd. Ze zouden deel kunnen uitmaken van de aankondigingen tijdens het september-evenement.



Met de Apple AirTag kun je objecten volgen, zoals je tas en sleutelbos. Ze zijn terug te vinden in de Zoek Mijn-app en werken ook offline. Als je je spullen kwijt bent en iemand loopt met een geschikt apparaat voorbij, dan zal de locatie van jouw tracker anoniem worden doorgegeven. Er ontstaat dus een wereldwijd netwerk van iPhones, iPads, Macs en AirTags, die onderling vindbaar zijn. De Zoek Mijn-app waarschuwt de eigenaar als de spullen zijn teruggevonden of in de buurt zijn. Je kunt dan op de kaart zien waar het zich bevindt.

In de nieuwste iPhones zit ook een Ultra Wideband-chip met de naam U1. Deze wordt niet alleen gebruikt voor het terugvinden van spullen, maar ook om te richten bij gebruik van AirDrop. In de producten die Apple vermoedelijk in maart gaat aankondigen zouden we nog wel meer toepassingen van Ultra Wideband kunnen zien.