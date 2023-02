Zien we hier voor het eerst een iPhone met usb-c-poort? Deze foto toont volgens geruchtenlekker Unknownz21 een iPhone 15 Pro met usb-c-poort. Nog niet eerder is een dergelijke foto gelekt.

iPhone 15 met usb-c-poort

Met de komst van de iPhone 15-serie zijn er sterke geruchten dat Apple de Lightning-poort gaat vervangen door usb-c. Het is niet moeilijk voor te stellen hoe dat eruit gaat zien en deze foto zou wel eens het eerste ‘bewijs’ kunnen vormen dat het er nu echt snel aankomt. Apple gebruikt al usb-c-poorten op iPads en Macs, waar iets meer ruimte is voor het inbouwen van deze iets grotere poort. De foto laat ook een glimp zien van de iets aangepaste rondingen van het nieuwe toestel.



Apple zou volgens geruchten kleine aanpassingen in het design van de iPhone 15 Pro willen aanbrengen. In plaats van platte vlakken zou er iets meer ronding in zitten. Dit is te zien op de gelekte foto. Daarnaast zijn er geruchten dat Apple voor bepaalde (duurdere) modellen zou willen overstappen op een titanium frame, in plaats van roestvrij staal. Het frame op de foto heeft een uiterlijk van geborsteld metaal en het zou daarbij om een afwerking in titanium kunnen gaan.

De usb-c-poort wordt op alle modellen uit de iPhone 15-serie verwacht, dus ook op de standaardmodellen. Aanpassingen aan het design zouden alleen zijn weggelegd voor de Pro-modellen. Het trackrecord van URedditor/Unknownz21 is kort, maar wel correct. Eerder kreeg deze persoon vroege code van iOS 14 in handen en was correct in het voorspellen van App Clips. Meer recent meldde deze geruchtenlekker dat WiFi 6E is beperkt tot de iPhone 15 Pro-modellen, mogelijk omdat hiervoor een A17-chip is vereist.

Bekijk ook 'iPhone met usb-c-poort komt in 2023' Er gaan al meer dan vijf jaar geruchten dat Apple een iPhone met usb-c wil uitbrengen. Hoe staat het ermee? In dit artikel verzamelen we de nieuwste geruchten.

iPhone 15 Pro CAD-renders

Daarnaast zijn ook de eerste CAD-renders van de iPhone 15 Pro opgedoken. Deze laten duidelijker het iets dikkere ‘curved’ design zien en zijn gemaakt door 3d-ontwerper Ian Zelbo. Een dergelijke CAD-render wordt gebruikt door accessoiremakers om tijdig hoesjes te maken voor de nieuwe toestellen. De bestanden zouden afkomstig zijn uit een fabriek in China. Ook hier is de overstap naar usb-c te zien. De rondingen zijn zowel aan de zijkanten als bij het glas zichtbaar. Het lijkt erop dat we weer een frontje krijgen dat aan de randen licht is gebogen.

De rondingen in het frame doen wel wat denken aan de nieuwe MacBooks en zouden ervoor kunnen zorgen dat je het toestel wat prettiger kunt vasthouden. Ook valt op dat de camerabult aan de achterkant alweer iets dikker is geworden. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat het camerasysteem is voorzien van nieuwe lenzen en sensoren. Net als bij de huidige modellen zijn er drie lenzen zichtbaar op de Pro-modellen, in combinatie met de LiDAR-scanner.

Dat je nieuwe hoesjes nodig hebt blijkt ook wel uit de zijkant: daar zijn kleine wijzigingen in de volumeknoppen en de muteknop aangebracht. Mogelijk gaat het hier om capacitieve knoppen, die je niet meer fysiek kunt indrukken. De muteknop lijkt kleiner en ronder. Er is niets af te leiden over de schermresolutie, maar die zou gelijk kunnen zijn aan die van de iPhone 14 Pro, maar met smallere bezels. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat het 6,1-inch model een iets kleinere behuizing krijgt. Het Dynamic Island is ook nog steeds aanwezig. Uiteraard kan er de komende maanden nog van alles veranderen, maar in grote lijnen zou dit het moeten zijn.