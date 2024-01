De AirTag is een van de meest ‘onzichtbare’ accessoires in het assortiment van Apple. Hij is superhandig om te hebben, maar als je er eentje in gebruik hebt genomen denk je er niet meer dagelijks over na. En extra functies kun je ook niet instellen. Na de aanschaf van je eerste AirTag krijg je ongetwijfeld inspiratie wat je er nog meer mee kunt doen: in de koffer, aan je fiets of misschien zelfs om de locatie van een waardevol postpakket in de gaten te houden.

En nu er steeds meer AirTag-alternatieven zijn van Eufy, Action, Kruidvat en dergelijke, hoeven de kosten ook geen bezwaar meer te zijn. Voor een paar euro haal je een tracker in huis die net als de echte AirTag met het Zoek mijn-netwerk geschikt is en waarmee je al je waardevolle spullen in de gaten kunt houden.

We vragen ons dan ook af of jouw enthousiasme over de AirTag ook een beetje uit de hand is gelopen. Heb je ondertussen meer dan vijf AirTags? Meer dan tien wellicht? Je vindt in de Zoek mijn-app op het tabblad Objecten.

Hier bekijk je het aantal AirTags en AirTag-klonen.

Zoals je op de afbeelding hieroven kunt zien, is het in mijn geval al lichtelijk uit de hand gelopen met elf stuks. Eén AirTag (onderaan) is kapot gegaan na een duik het water. Sindsdien is hij ook niet meer uit mijn account te verwijderen, aangezien er geen verbinding mee gemaakt kan worden. De rest gebruik ik wel actief, vooral voor koffers en tassen. Het merendeel bestaat uit echte AirTags, maar sinds er goede alternatieven zijn gebruik ik die ook. Je ziet in het overzicht absoluut niet dat het een third party tracker betreft. Pas als je op de details drukt zie je het verschil aan de knoppen Zoeken (AirTag) of Route (AirTag-kloon). Dat laatste houdt in dat je alleen een route kunt plannen, maar niet nauwkeurig kunt zoeken.

Originele AirTags en AirTags-alternatieven: te herkennen aan Zoek vs Route.

Eén nadeel is er wel wat de AirTags betreft: er zijn zelden goede aanbiedingen. Wil je de originele AirTag hebben dan betaal je momenteel €34,95 bij Amazon. Dat is altijd nog 10% goedkoper dan bij Apple zelf, maar het zou natuurlijk mooi zijn als de prijs weer een keer onder de dertig euro duikt. Dat lukt alleen als je een pak van vier stuks koopt: die komt momenteel uit op €102,95 oftewel €25,74 per stuk. We raden dan ook aan om alleen je belangrijkste spullen waar je nauwkeurig zoeken voor nodig hebt, te voorzien van een originele AirTag. Fietsen en andere grote voorwerpen kun je net zo goed tracken met een AirTag-alternatief omdat je op een paar meter afstand geen moeite zult hebben om zo’n groot voorwerp terug te vinden.

Natuurlijk zijn we ook benieuwd waar jij je AirTags voor gebruikt. Heb je al bijzondere AirTag-toepassingen gevonden waar nog niemand aan heeft gedacht? Laat het weten in de reacties!

Prijzen AirTag