Er zijn foto's van AirPods-prototypes in het roze opgedoken. Apple zou plannen hebben gehad om de AirPods in meerdere kleuren uit te brengen, maar zover is het nooit gekomen. Hoe zagen die gekleurde AirPods eruit?

Al sinds de allereerste generatie heeft Apple de populaire AirPods-oordopjes in één kleur uitgebracht: wit. Daarmee zijn de AirPods niet alleen erg herkenbaar in het straatbeeld, maar zien ze er ook bij iedereen hetzelfde uit. Nu zijn er foto’s verschenen van de eerste generatie AirPods in een roze kleur, al gaat het niet om de AirPods-oordopjes zelf. Volgens een verzamelaar had Apple meerdere gekleurde AirPods gepland.



Prototype van gekleurde AirPods

Twitter-gebruiker en prototypeverzamelaar @KosutamiSan deelt de foto’s op Twitter. Apple zou oorspronkelijk gepland hebben om de AirPods uit te brengen in kleuren die matchen met de iPhone 7 van destijds. De roze versie zoals te zien op de foto’s, zou passen bij de roségouden iPhone 7. Andere kleuren die Apple in ontwikkeling zou hebben gehad, waren rood, zwart, blond (passend bij de gouden iPhone 7) en paars. Laatstgenoemde kleur zou horen bij de paarse iPhone 7, waar destijds ook geruchten over gingen. De afwerking van de AirPods zou nog steeds van glimmend plastic zijn, waardoor Apple iets andere benamingen gekozen zou hebben dan bij de aluminium iPhones.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Saillant detail is dat het erop lijkt dat de kleuren alleen van toepassing zouden zijn op de oplaadcase. De AirPods zelf zouden nog steeds van wit plastic zijn. De binnenkant van de oplaadcase is ook nog gewoon wit, zoals op de foto’s van het prototype te zien is. Apple zou de plannen kort voor de komst van de eerste AirPods geannuleerd hebben. Een grappig detail is dat er in 2019 wel een gerucht was dat Apple de AirPods Pro ook in meerdere kleuren uit had willen brengen, passend bij de iPhone 11 Pro van die tijd.

Dezelfde bron kwam eerder met het bericht dat Apple gekleurde MagSafe-laders heeft gemaakt, die eveneens nooit verschenen zijn. Apple heeft met ingang van de MacBook Air 2022 wel bijpassende MagSafe-kabels voor de Mac uitgebracht, die matchen met de kleuren van de verschillende modellen. Qua AirPods kun je alleen bij de AirPods Max-hoofdtelefoon kiezen voor meerdere kleuren. Wil je gekleurde AirPods-oordopjes, dan moet je daarvoor bij gespecialiseerde bedrijven zijn. Het bedrijf Colorware maakt al sinds het begin AirPods in allerlei kleuren.